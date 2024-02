San Pedro reelige a Juancho Vega y asegura la continuidad de las fiestas de La Felguera

La Sociedad de Festejos y Cultura San Pedro de La Felguera garantiza cuatro años más de las patronales que se celebran a finales de junio. Juan José Vega, Juancho, ha renovado su cargo como presidente de la entidad en la asamblea general ordinaria celebrada la noche del jueves.

"No quería repetir, pero al ver que nadie presentaba candidatura y que volvíamos a correr el peligro de tener que nombrar una comisión gestora para dirigir la sociedad, he decidido asumir la responsabilidad de la presidencia durante los próximos cuatro años", explicó Vega. De no haberse elegido presidente, la comisión gestora no estaría obligada a organizar las fiestas patronales de La Felguera, la principal actividad de la sociedad.

"Me presenté para no dejar caer esto", insistió el dirigente reelegido, que en los próximos días presentará la composición de su equipo. Vega recordó que esta situación ya se produjo el año pasado y que en ese momento "siete mujeres dieron un paso al frente para entrar en la directiva y salvar la asociación". "Ahora, ante una nueva amenaza de que no se pudiesen hacer las fiestas, hemos decidido seguir adelante", subrayó el presidente.

Vega ha anunciado en numerosas ocasiones su intención de abandonar el cargo, "pero no aparece relevo". Eso sí, una vez que ha tomado la decisión de seguir en el cargo los próximos cuatro años, asegura que lo hace "con una enorme ilusión de tirar para adelante por las fiestas".

En la asamblea de la Sociedad de Festejos y Cultura San Pedro se hizo también un repaso a la situación económica y se concluyó que "hemos mejorado respecto a años anteriores". Esa mejoría se debe, en alguna medida, a que el año pasado se decidió incrementar las cuotas de los socios, que pasaron a pagar 35 euros anuales.

Además, el número de asociados también se ha incrementado en más de un centenar, alcanzando en estos momentos los 1.52. Vega quiere que esa cifra siga creciendo y por eso hace un llamamiento "a todos aquellos, especialmente los más jóvenes, que quieran que se sigan celebrando las fiestas en La Felguera, incluso que quieran participar en su organización", para que se hagan socios de la entidad.

Entre los objetivos de los próximos años está también la mejora del patrimonio de la entidad, que intentará reparar las cocheras anexas a su sede social