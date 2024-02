El regreso de Laurita Laureada: la moda prende en el Nalón

Las Cuencas también son un lugar para crear moda. El próximo día 15 de marzo, en la sala polivalente del pozo Sotón, se celebrará el primer desfile de diseñadores de moda de la cuenca del Nalón. Participarán seis firmas del Valle y una de joyería del Caudal. Antes de la pasarela, habrá una conferencia de un diseñador de ámbito nacional y, además, durante el desfile, el pintor muralista lavianés Míchel Díaz hará una intervención artística. Díaz es también el autor del cartel anunciador del evento. El acto será presentado por la escritora de Laviana Eva Martínez –autora de "Mujeres de negro carbón"– y actuará el grupo teatral "Sala 4", la compañía de actores adultos de la escuela municipal de teatro de Langreo. Esta cita con la moda llevará por nombre "Pasarela Laurita Laureada", en recuerdo a una vecina, ya fallecida, de la parroquia de Santa Bárbara, en el concejo de San Martín del Rey Aurelio, conocida por la vestimenta colorista que ella misma se fabricaba.

María José Escobedo y su hija, de la marca Majoesló. / LNE

La iniciativa, que cuenta con el apoyo del ayuntamiento de San Martín, del Principado, de Asturex y de la asociación de diseñadores de moda Adymo, partió del empuje de Silvia Barbón, integrante junto con sus tías Rosa María y Yolanda Roces Zapico de la marca de abrigos y bolsos "Yes 50" de Sotrondio, que será una de las que presentarán sus creaciones en el Sotón. De hecho, "Yes 50" suele bautizar sus piezas con toponímicos de la zona y tiene un diseño de abrigo que se llama precisamente "Sotón".

Lucía Solís / LNE

Junto a "Yes 50" mostrarán sus creaciones la marca "Majoesló", tras la que se esconden "los vestidos para soñar" de María José Escobedo López y de su hija. También desfilarán las creaciones que salen del taller de Patricia Zaragoza, las del atelier que María Mastache tiene en El Entrego desde 2021 o del que Lucía Solís regenta en La Felguera. También estará presente la marca "13 concept", "de streetwear con un toque punk", que está desarrollando la joven diseñadora Laura Vallina. Como complemento participarán los creadores de "Tucarbón Joyas", de la joyería turonesa Alfredo Asensio, donde hacen piezas con el negro mineral.

Laura Vallina / LNE

"Con el desfile queremos dar visibilidad a todos los proyectos de moda que se están haciendo en el valle", explica Silvia Barbón, promotora de esta pasarela. Pero no sólo de moda. "También participará el coro de voces blancas del Conservatorio del Nalón y los alumnos del Cislan (el centro de formación en imagen y sonido de Langreo) que vendrán a hacer fotos", añade Barbón, quien subraya la importancia de poner en conexión "a todos estos proyectos muy chulos que se están haciendo aquí". También contarán con la participación en el desfile de usuarios del centro de personas con discapacidad de Pando.

María Mastacha / LNE

Ágatha baja a Sotrondio

Explica Silvia Barbón que "en Sotrondio, cuando sales un poco arreglada, con sombrero o así, todavía hay quien te dice: ‘¡Pareces Laurita Laureada!’ Me lo decía mi abuela, mi madre y no hace mucho se lo escuché decir a un amigo. De ahí se me ocurrió el nombre, como un homenaje a esa mujer a la que, en su época, trataban con un poco de mofa pero que hoy creemos que fue una adelantada a su tiempo". Laurita Laureada, explica Silvia Barbón, que trató de reconstruir su historia personal, fue una suerte de Ágatha Ruiz de la Prada en el vestir. Tendría hoy unos cien años, vivía con un hermano en Santa Bárbara, murió sin descendencia y era conocida por decorar sus paraguas con botones de colores. Bajaba a Sotrondio a comprar hilos de color para coserlos a su ropa. Tenía, al parecer, la casa totalmente decorada con flores. "Es lo poco que sabemos de ella. No sabemos ni cómo se apellidaba. Y mira que investigamos", admite Barbón. "Ojalá podamos reunir más datos sobre ella. Fue una mujer que puso un poco de color en aquella España en blanco y negro que le tocó vivir".