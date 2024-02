"Trabajé dos meses para comprar unos vaqueros y ahí espabilé, cogí los estudios con más interés"

Arsenio Fernández-Nespral Fernández es un apasionado de la canción asturiana desde que, siendo un niño, iba con sus padres a todos los concursos. Lo de la tonada le viene de familia. Nacido en El Entrego, San Martín del Rey Aurelio, es hijo de Arsenio Fernández-Nespral Pérez, "El Polenchu", más que reconocido cantante de tonada. Lo que también le venía de atrás, de sus antepasados, es la mina, pero logró evitarla, para alegría de su madre. En ese empeño de no entrar al pozu se hizo maestro, profesión que ejerció hasta su jubilación en 2008. En 1983, junto a Luis Estrada, Roberto González y Emilio García, redondeó el "Cuarteto Torner", una de las formaciones de música asturiana que más éxitos ha cosechado en las últimas década. Ahora, jubilado y con el "Cuarteto" disuelto desde la muerte de Emilio García en 2018, Arsenio Fernández-Nespral se dedica a escuchar mucha música, componer canciones y pasear. En uno de esos paseos por El Entrego, donde sigue viviendo, repasa su partitura vital con LA NUEVA ESPAÑA.

El pequeño Arsenio, con seis años / LNE

Una infancia normal en una familia de tradición minera.

"Nací en El Entrego, en San Martín del Rey Aurelio, un 15 de diciembre 1947, y creo que tuve una infancia normal, como la de todos los críos de por aquí. Estudié siempre en las escuelas públicas, Primaria y Secundaria. De aquella los críos estábamos más tiempo en la calle que en casa, jugábamos a los banzones (o canicas), a aquellas carreras de chapas de refresco que hacíamos las etapas del Tour de Francia. Cada época del año tenía su juego. El Entrego, como todas las Cuencas, eran un lugar muy sucio, por el carbón. Salías de casa con ropa clara y volvías con ella totalmente negra. El río (Nalón) bajaba totalmente negro, era una cloaca en la que se lavaba el carbón. Aquí siempre se vivió de espaldas al río. Allí tirabas todo lo que te sobraba. Era un vertedero. La gente tiraba al río cualquier cosa que se le ocurriese, desde gatos recién nacidos a perros, lo que fuese. Desde la perspectiva actual es una pena. Todavía hoy no se aprovecha el río para nada y podía ser un buen reclamo turístico. Bueno, volvamos a antaño. De aquella en El Entrego había muchísimos más habitantes que ahora. Se construyeron casas por todos los montes de alrededor. Aquí vino gente de toda España y se necesitaban viviendas, sea metían a vivir en cualquier sitio. La mina atrajo mucha población. Mi padre, Arsenio Fernández-Nespral, "El Polenchu", era cantante de canción asturiana pero su trabajo fue de bombero en la mina y de jefe de cuadras, cuando la extracción del carbón se hacía por tracción animal, con mulas. Trabajaba en el pozo Nespral, lo que luego fue el pozo Entrego. Mi tatarabuelo, Miguel, era hermano de Vicente Fernández-Nespral, el fundador de Nespral y Compañía. Mi tatarabuelo también era empresario minero pero no llegó a tener empresas tan grandes y productivas como Vicente, que además del Nespral tenía varios pozos, entre ellos el Sorriego y otro subiendo para el cementerio. El pozo Nespral fue el primero que se profundizó, el primer pozo vertical de Asturias, en 1909. Hasta entonces las extracciones eran horizontales. Eso fue ya en época de un hijo de Vicente que se llamaba Dionisio".

Arsenio Fernández Nespral, en el centro, junto a su padre, a la derecha, y Melchor Fernández, quien fuera director de LA NUEVA ESPAÑA y familia de Arsenio. / LNE

El Polenchu y el cuñado melómano. "Mi padre vivió por y para la canción asturiana, aprendió a cantar por su cuenta. Cuando era un chaval iba a un bar que había en el Sotón que se llamaba Casa Mixel, donde había un fonógrafo y que tenía discos de canción asturiana. Mi padre iba allí a diario a escuchar las novedades, allí conoció a los grandes, a Quin El Pescador, El Maragatu, Mi padre era muy amigo de Xuacu el de Sama, actuaron juntos muchas veces. Mi padre ganó un concurso en Langreo cuando tenía 18 años y allí estaba Xuacu de jurado. Mi padre conocía la canción asturiana muy a fondo, si hubiese habido una facultad de canción asturiana sería el catedrático número uno, conocía la canción asturiana al milímetro. Cantaba todas las canciones de los grandes igual que ellos, en medida, calidad. También cantaba flamenco por Angelillo que lo espatarraba. Para los que cantan muy muy bien asturiano les va muy bien el flamenco, no el puro, no Camarón pero el flamenco un poco ligero les va muy bien. Yo cuando escuché la primera grabación de Angelillo pensé que era mi padre. Cantaba de todo, era un tenor muy bravo, tenía una gran tesitura de voz. Mi madre, Zulima Fernández, era de Les Palombes, en Laviana, pero de muy cría fue a vivir a Tolivia. Conoció a mi padre en El Entrego y se casaron. Acabo de hacer una canción dedicada a mi madre, era todo amor, todo trabajo y dedicación a la familia. Yo era el pequeño de la casa, el mimito de la familia. Tenía dos hermanas mayores, me sacaban 12 y 13 años, Mari e Isabelita, que en paz descanse. Mari estaba casada con un sastre, Enrique García Zapico, que era un gran melómano, mientras cosía estaba escuchando discos, desde boleros a música sacra. Yo era un crío y estaba siempre alrededor de él, allí escuché por primera vez a los Cuatro ases. Mi cuñado cantaba en el coro de Educación y Descanso de El Entrego. También había cantado en un trío tipo Los Panchos que cantaban boleros y eso. Cantaba muy bien".

El "Cuarteto Torner", con Arsenio segundo por la izquierda, en con motivo de un homenaje en La Felguera por sus 1.000 actuaciones. / LNE

"Un verano de trabajo para comprar unos pantalones tejanos". "Con el auge de la minería, en aquellos años, cuando yo era chaval, en las Cuencas había mucho dinero. Había casi un bar por habitante, en cada esquina había un chigre y corría el dinero. Los bares estaban llenos todo el día. A la mima se entraba por relevos y a los bares también, salía un relevo y entraba otro, a echar la partida, a beber, vino y sidra. Los mineros eran más de vino que de sidra, decían que les iba mejor. Al parecer la sidra era mala para los bronquios, para la silicosis, decían que era muy húmeda, no sé si será cierto. En verano íbamos a Castilla a secar esa humedad de la mina. En mi familia pasamos muchos veranos en Mansilla de las Mulas, en Valencia de Don Juan, más tarde fuimos a Hospital y Benavides de Órbigo. Allí iba gente de las dos Cuencas, del Caudal y del Nalón. Era la adolescencia, que en cuanto a libertad era muy corta. Teníamos muchos problemas para estar con las mozas porque los padres, y no es que fuese cosa política sino por tradición, querían a las mozas en casa a las ocho y media o nueve de la noche, y las horas que tenían para salir eran muy limitadas, entonces teníamos problemas para ligar. Las mozas no iban a los chigres, salvo aquellas que eran muy ‘modernas’, que llamábamos de aquella, las que fumaban, pero las mozas en general a los bares no entraban. Yo fui buen estudiante y con la edad aún mejor porque veía que si estudiaba tenía una perspectiva de vida mejor que si no lo hacía . Mi madre era totalmente opuesta a que yo entrase en la mina. Yo tampoco quería ir, siempre le tuve mucho respeto a la mina. Hay una anécdota que me hizo ver las cosas de otra forma. Cuando yo tenía 16 años empezaron a utilizar lo vaqueros por aquí, entonces yo quería unos vaqueros. Mi madre dijo que no me lo compraba que me lo hiciese mi cuñado el sastre. Pero yo quería el vaquero auténtico, el de la tienda, no el hecho en casa. Mi madre insistió en que no me lo iba a comprar y entones dije que iba a trabajar, era por el verano, estaba de vacaciones. Los vaqueros costaban 25 pesetas, que de aquella era mucho dinero. Fui a trabajar julio y agosto de pinche de albañil con un contratista. Me levantaba a las seis de la mañana todos los días, que para un chaval.... Había que ir a por agua con un burro y el burro era muy burro, muy necio, me tocó tirar por él, hacer pasta. Estábamos haciendo el tejado de una casa y me subían con el winchi (cabrestante). Mi padre había hablado con el contratista para que me diese lo justo para comprar los pantalones. Acabé los dos meses, me dio el dinero y fui directamente a una tienda que se llamaba Camile y compré los tejanos. Aquello me sirvió para espabilar, para ver lo que era el trabajo A partir de ahí ya cogí los estudios con mucho más interés".

Política y huelgas mineras. "En casa no se hablaba de política. Mi padre tenía una ideología liberal progresista pero tampoco estuvo nunca directamente metido en política. Recuerdo las huelgas mineras con mucho miedo . De aquella la policía repartía y los mineros se defendían con sus medios. Había que meterse en casa porque peligraba tu vida. En la huelga del 64, creo que fue en mayo, sucedió algo que nadie esperaba, el río bajaba limpio. Al estar parados los pozos no se lavaba el carbón en el río y para nosotros era una novedad enorme ver el Nalón limpio y transparente. Los chavales lo pasamos bomba. Ya más tarde, los últimos años del franquismo me pillaron en Mieres de maestro. Cuando murió Franco yo ya estaba dando clase en El Entrego. Aquel día nos obligaron a todos los profesores a ponernos corbata. Nunca me metí en política ni tuve demasiado interés por ella. Solo milité un tiempo en URAS (Unión Renovadora Asturiana), el partido que fundó Sergio Marqués. Hice el himno de URAS porque me lo pidieron. Sergio (Marqués) era un gran amante de la canción asturiana e hizo mucho por ella. En casa éramos, en cierto modo "apolíticos". En realidad solo conocías la ideología que gobernaba. En la escuela había que cantar el himno nacional al entrar, al salir y cuando pintase. Era lo que hacías y lo poco que sabías porque en casa no se hablaba de política".