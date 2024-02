Víctor Manuel: "No ye tan difícil salir de Asturias, difícil es que Asturias salga de ti"

Con los ojos vidriosos durante buena parte del acto, que dejaron caer alguna lágrima especialmente cuando recordó a su abuela María, Víctor Manuel San José, recibió este sábado el cariño de Mieres. De su pueblo, de su tierra. Lo hizo durante el acto de entrega de la primera edición del galardón "Espacio Cultural 19 10", y acompañado por familiares, amigos y vecinos. Porque tal y como dijo al recibir el premio, una escultura de Gonzalo Grela y un cuadro conmemorativo, "hace muchos años que descubrí que no ye tan difícil dejar Asturias, lo que es difícil es que Asturias salga de ti".

Víctor Manuel comenzó su intervención haciendo gala de todos los elogios que previamente le habían lanzado el alcalde de Mieres, Manuel Ángel Álvarez, el presidente del Jurado, Carlos Barros, y el presidente del Principado, Adrián Barbón, por ese orden. Todos ellos destacaron la cercanía del cantautor, y su humildad pese al éxito. "Y es que hay cosas que me ponen los pies en el suelo dijo", antes de contar una anécdota reciente. "Iba yo por una ciudad asturiana que no voy a decir, y me crucé con dos paisanas de frente. Una le dijo a otra: ‘Mira,Víctor Manuel’. Y la respuesta fue ‘No lu trago’", desveló entre las carcajadas de los asistentes.

El cantautor reconoció que siempre pensó que su traslado a Madrid para ser cantante iba a ser provisonal. "Pero esa provisionalida se transformó en poderosa melancolía", dijo. Una melancolía que le llevó a escribir canciones sobre Asturias. Habló de su familia, y de como su padre, Chuso, nunca quería contarle la verdad de porque habían matado a su abuelo. "Siempre me decía que por robar una cesta de huevos", apuntó. Años más tarde, y gracias a leer el libro "La historia del movimiento obrero en Asturias", de David Ruiz, descubriría la realidad de la guerra civil y la muerte de su abuelo. "Después de leer el libro, escribí la canción ‘Carta de un minero a Manuel Llaneza’", y se lanzó a cantar unos versos que despertaron los aplausos del público.

En su condición de ávido lector, Víctor Manuel también recordó cuando en México, Antonio Llaneza –uno de los hijos de Manuel LLaneza, el fundador del SOMA– le regaló el libro "Uñas de acero y pezuñas de ciervo", que dijo era "un ajuste de cuentas con Indalecio Prieto, compañero de partido, eso sí que eran ajustes de cuentas...". Y dejó un mensaje para la militancia socialista: "cuando ahora veo a compañeros socialistas asustados por la cera que se dan públicamente entre ellos, estoy por recomendarles este libro, y ver si comprenden que no se puede llegar a ningún sitio de provecho a hostia limpia".

Por la izquierda Adrián Barbón aplaude mientras Greta Cortina le entrega el cuadro conmemorativa a Víctor Manuel en el «Espacio Cultural 1910». | A. Velasco / Andrés Velasco

Víctor Manuel recordó también su amistad con Aris Llaneza, otro de los hijos de Manuel Llaneza, quien había vivido fugado en los montes. El cantautor se rompió al recordar una historia de su abuela María, cuando en Ribono y desafiando a la Guardia Civil, se acercó a los cadáveres de dos chavales abatidos para limpiarles la sangre y cerrarles los ojos. Juntando todas experiencias, Víctor Manuel se arrancó a cantar un tema inédito que verá la luz en su próximo disco narrando las vivencias de Aris Llaneza cuando vivía en el monte". Tras la intervención, Víctor Manuel, recibió de manos de Greta Cortina, presidenta del "Espacio Cultural 19 10" la estatuílla obra de Gonzalo Prado y el cuadro como obsquequios por el galardón.

Previamente, el Alcalde de Mieres, Manuel Ángel Álvarez, también había elogiado al premiado: "En nuestro concejo eres algo más que un artista, que un cantante o un autor de prestigo. Mucho más que un nombre propio de la cultura. Aquí eres Víctor Manuel, nuestro vecino, nuestro amigo. Una persona que siempre dice que sí a todo lo que sea positivo para su querido Mieres. Un mierense de nacimiento, de vida, de corazón", apuntó.

Víctor Manuel sigue atento la actuación de la Coral Cantares. / A. Velasco

Carlos Barros, presidente del jurado, fue el encargado de glosar la figura del cantante, enfatizando especialmente su compromiso político y social, con canciones dedicadas a la homosexualidad, la transexualidad o la discapacidad en una época en lo que todo ello era tabú.

Adrián Barbón, presidente del Principado, destacó varias facetas del artista, pero dejó una reflexión que resumía toda la intervención: "Si uno sale a Mieres y hace una pregunta de que si la gente cree que Manuel merece este premio yo creo que la respuesta positiva estaría entre un 99 y un 100%. Ni el dictador conseguía resultados", dijo provocando la sonrisa del cantautor. El propio Barbón dio los motivos de esa respuesta: "Unos dirán por que canta bien, y lo hace. Otros porque expresan lo que otros sentimos en poesía cantada. Otros dirán porque ye de Mieres, y tendrán razón. Otros porque es demócrata y luchó por la democracia cuando era muy difícil luchar por ella. Otros que porque ye un tío de izquierdas y no lo esconde y lo lleva con orgullo. Pero lo que todos dirían en común es que Víctor Manuel es uno de los nuestros".

Entre todos esos "nuestros" que estuvieron presentes este sábado en Mieres, además de los ya citados, estuvieron la delegada del Gobierno en Asturias, Delia Losa, el presidente de la Junta General, Juan Cofiño, la Consejera de Cultura, Vanesa Gutiérrez, los dos últimos presidentes de Hunosa, Gregorio Rabanal y Enrique Fernández, y toda la cúpula de UGT-FICA y del SOMA, que este domingo participan en el homenaje a Manuel Llaneza.

Para finalizar el acto, Víctor Manuel salió fuera del "Espacio Cultural 19 10", donde otro centenar de persoans le esperaba fuera. Recibió un obsequio final: la coral Cantares del Ateneo Musical de Mieres interpretaba para el "Solo pienso en tí" y "Soy un corazón tendido al sol".