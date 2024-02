"La Cultura es un servicio público, una herramienta para construir futuro"

Rocío Antela nació en Oviedo porque aquel mayo del 83 el hospital de Mieres estaba en obras, pero remarca que es de Figaredo. Feminista y comprometida con las Cuencas, tenía el difícil papel de suceder a Juan Ponte al frente de la concejalía de Cultura de Mieres. Si Ponte convirtió la capital del Caudal en centro de peregrinaje cultural de Asturias, Antela la ha convertido en centro de referencia de la creación en libertad y libre de censura. Fue productora de televisión, minera y ahora está al frente del laboratorio de combustibles de Hunosa. De orgullosos orígenes gallegos, antes que gestora cultural desde lo público fue trabajadora del sector y consumidora de festivales de música, exposiciones o representaciones y presentaciones artísticas de todo tipo. Viaja con su pareja y sus perros en una vieja furgoneta Volkswagen T3. Hasta el momento no ha concedido entrevistas a los medios "porque primero quería que se viese mi trabajo".

–¿Quién es Rocío Antela?

–Una militante de la vida. Feminista y comprometida con valores como la justicia y la solidaridad. Tuve que afrontar la adversidad desde pequeña, por eso tengo grabado a fuego la importancia de los cuidados y que tengamos una sociedad capaz de protegerte cuando lo pasas mal. Llevo trabajando desde los 18 años. Fui productora de televisión y luego, tras la crisis del 2008, empecé a trabajar en la mina como ayudante minera. Me matriculé en Ingeniería Técnica de Minas y acabé la carrera en 2013. Seis años más tarde me reconocieron la categoría de ingeniera y ahora soy la responsable del Laboratorio de Combustibles de Hunosa, es una oportunidad coordinar un equipo de trabajadores comprometidos y muy solventes. De hecho, estamos acreditados por ENAC, un organismo público que reconocen más de 100 países en el mundo y encima trabajo en el mi pueblo, en Mieres.

–¿Va a cumplir 9 meses al frente de la concejalía de cultura de Mieres, cómo ha sido el parto?

–Muy intenso, desde luego. Es un lujo trabajar en el seno de un gobierno como el de Mieres. También estoy muy orgullosa del equipo técnico del área de Cultura. Es poco tiempo para poder hacer balance, pero además de mantener una programación cultural ambiciosa que consigue fidelizar a un público local que siempre responde hace también que vengan a Mieres personas de toda Asturias. Hemos puesto en marcha iniciativas nuevas, como "Caja de Resistencia", que acaba de recibir el apoyo expreso del ministro de Cultura, Ernest Urtasun, porque no podíamos mirar a otro lado, mientras la extrema derecha censuraba películas de Walt Disney y obras de teatro que son clásicos de la cultura universal. Pero también seguiremos con nuevas líneas de trabajo, como "Rucula", que nos permitirá avanzar en la descentralización de la actividad y reforzar la presencia en los pueblos del concejo. Soy concejala de Cultura pero también coordino el Área de Servicios a la Ciudadanía, donde están también Educación, Deportes, Festejos, Memoría Democrática…

–¿La sombra de Juan Ponte es alargada?

–Juan y yo no solo compartimos apellidos gallegos y güelitos de Cabojal, también hemos colaborado en muchos proyectos. Ambos compartimos objetivos y compromiso. Dar el relevo nunca es fácil, ni en la mina ni en la vida real, pero la política tiene mucho de deporte de relevos, te toca coger el relevo y hacerlo lo mejor posible. Para conseguirlo lo importante es tener buenos equipos. Siempre lo decía Aníbal (exalcalde de Mieres, fallecido recientemente). La clave es rodearse de gente más inteligente, más creativa, más audaz. Esa es mi obsesión.

–¿Ya que habla de Aníbal Vázquez, qué heredó de él?

–De Aníbal siempre admiré muchas cosas. Me parece uno de los grandes líderes que te regala la historia y ha sido un privilegio trabajar a su lado, pero si me preguntan, me encantaría tener su constancia y la fuerza con la que defendía lo que consideraba necesario y justo para Mieres. Aníbal era un corredor de fondo, no había derrota que lo hiciera renunciar. No podía permitirse el lujo de “entregar la cuchara”, como él decía. Pero lo que más admiré era que creía en la capacidad de las personas y depositaba toda la confianza en ellas, las potenciaba, las hacía crecer, Así me sentí yo, respaldada por un gran líder que te quería por lo que eras y te ensalzaba para poder darlo todo por un bien común. De esta manera construyó un equipo de trabajo diverso competente y solvente.

–¿Cómo es su relación con el actual Alcalde?

–Manu (Manuel Ángel Álvarez) es otro lujo. Es una persona humilde y un trabajador infatigable. Tiene el Ayuntamiento en la cabeza y conoce el municipio como la palma de la mano. Conoce las oportunidades que tenemos que aprovechar y las debilidades que tenemos que superar. Creo que está trabajando mucho y bien, espero estar a su altura.

–Hablaba antes de "Caja de Resistencia". ¿Está dando mejores frutos de lo que esperaba?

–"Caja de Resistencia" es un proyecto que nunca debía haber existido ya que nace porque la censura vuelve a nuestro país. Pensábamos que la Santa Inquisición era cosa de los libros de historia pero hemos comprobado que hay quien quiere que este país vuelva ser la España del NO-DO, en blanco y negro, donde unos señores nos dicen lo que tenemos que ver y lo que no. Ante esa involución, desde Mieres volvimos a elevar un grito de rebeldía pero también de solidaridad, de apoyo a los trabajadores de la cultura que eran víctimas de estas cancelaciones. Porque la cultura también es industria y empleo. Desde que lo pusimos en marcha el éxito ha sido constante. Siempre hemos llenado, los artistas que pasan por la "Caja de resistencia" crean un lazo especial con Mieres. Además, las palabras del ministro de Cultura, diciendo que Mieres era referente para todo el país, nos llenan de orgullo.

–Y además, ese ministro visita Mieres y promete 1,1 millones para el Pozu Santa Bárbara.

–Es otra magnífica noticia. Hay mucho trabajo detrás. Todo comenzó hace 14 años, cuando Gaspar Llamazares consiguió un millón de euros para empezar a transformar las instalaciones.

–Se define como activista y feminista, ¿se debe hacer política cultural desde el feminismo?

–No hay democracia sin feminismo…

–¿Qué falta en Mieres, en el ámbito cultural?

–Una mayor implicación del Principado, falta una visión general de Asturias, una mayor coordinación de ofertas y propuestas. El nombramiento de Vanessa Gutiérrez como consejera es una buena noticia.

–Mieres hace Cultura desde lo público, ¿le gustaría que promotores privados se jugasen su dinero en hacer un festival e música, de cine o de cualquier disciplina artística en el concejo?

–Sería fantástico. Sin olvidarnos que la Cultura es un derecho, es un servicio público y es una herramienta poderosa para construir futuro.