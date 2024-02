El PP denuncia el abandono de la estación de esquí de Fuentes de Invierno: "Es la dejadez absoluta"

El PP de Asturias ha denunciado en Felechosa el "abandono" al que el Principado tiene sometida a la estación de esquí de Fuentes de Invierno, que entre otros equipos básicos, carece ce cañones de nieve. Sus accesos, a través del puerto de San Isidro, son además precarios, al carecer de viseras antialudes muchos de sus tramos.

El diputado regional del Partido Popular y portavoz de Deportes, Pedro de Rueda, visitó Felechosa junto a integrantes del PP en el concejo de Aller. De Ruda subrayó que “el PP de Asturias lleva mucho tiempo reclamando que se instalen cañones de nieve artificial en Fuentes de Invierno", ya que la temporada "en esta estación es muy corta" en comparación con otros complejos que sí tienen este tipo de cañones. "Volveremos a solicitar a través de una iniciativa parlamentaria que el Gobierno de Asturias tome medidas en este sentido”, señaló el diputado popular.

Pedro de Rueda, junto a los concejales del PP en Aller Nieves Díaz y Héctor Teijeiro y empresarios locales, criticó "la dejadez del Principado por la falta de inversiones y la problemática de los accesos" a la estación: “Fuentes de Invierno vive una dejadez absoluta. La climatología hace que la temporada de esquí sea corta, pero si a esto le sumamos que cuando nieva de manera abundante, no tenemos la carretera en condiciones, no se han hecho las viseras que se prometieron tras el último y desgraciado accidente y no se despeja la carretera a una velocidad adecuada, el resultado es que una temporada corta se convierte en cortísima". El responsable de Deportes del PP asegura que "se están desaprovechando las oportunidades que esta estación ofrece para crear actividad económica y empleo”.

El diputado subrayó además que “Fuentes de Invierno se inauguró en 2007, y es una estación que debería estar electrificada y que hoy sigue sin electrificar". "También nos dijeron que esta estación iba a unirse con la de San Isidro, pero seguimos esperando. Reclamamos que esta estación reciba la atención que se merece, son muchos años de dejadez”, subrayó.