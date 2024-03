El millonario mantenimiento del centro neurológico de Barros: esto es lo que cuesta al año el complejo, sin apenas pacientes

La diputada regional de Podemos Covadonga Tomé alertó en la Junta General del Principado, en una comparecencia de la nueva consejera de Derechos Sociales, Marta del Arco, de que el Centro de Referencia Estatal para Personas con Discapacidades Neurológicas (Credine), de Barros, continúa "infrautilizado", pese a suponer un gasto anual de 2,5 millones de euros. El complejo, ideado para contar con noventa pacientes (60 en la residencia y 30 en el centro de día) solo suma una veintena de usuarios en este último servicio. La zona residencial del Credine (un complejo dependiente del Imserso) continúa cerrada.

Tomé presentó una pregunta sobre el momento en que se encuentra el plan de impulso al Credine que "la Consejería de Derechos Sociales anunció que coordinaría junto a entidades y agentes sociales". Para la parlamentaria de Podemos, "el hecho cierto es que el Credine tiene unas instalaciones magníficas que están completamente infrautilizadas. Por lo que he podido recabar, está funcionando más o menos al 14 por ciento de su capacidad y, sin embargo, supone un gasto anual que ronda los 2,5 millones de euros. Evidentemente la pregunta es qué está pasando con el Credine y por qué no se utiliza está en el aire".

Tomé aseguró que "solo se está dando atención ambulatoria a un número mínimo de pacientes y la parte de ingreso está sin estrenar. Es una cuestión que no terminamos de entender porque no sabemos dónde está el obstáculo real para que estas instalaciones no se utilicen".

Marta del Arco replicó que "actualmente estamos valorando un grupo de 17 personas que se van a poder incorporar, que se puede ampliar a 17 personas más. La semana que viene tenemos prevista una reunión telemática con el Imserso para poder establecer las bases porque tienen total predisposición a plantear nuevas coordinaciones".