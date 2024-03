El asturiano recurre a la traducción para "dignificarse" y "abrirse al mundo"

La promoción de la llingüa asturiana pasa por iniciativas que no se queden en la custodia interna de su legado y en cultivar su uso "doméstico". Tanto el sector público como el privado apuesta por abrir el habla de Teodoro Cuesta "al mundo". Y para ello, nada mejor que avanzar en la traducción de grandes obras literarias al asturiano, y viceversa. La consejera de Cultura, Política Llingüística y Deporte, Vanessa Gutiérrez, define el reto como la apertura de un "diálogo entre culturas" que sirva para relanzar y "dignificar" el asturiano.

Tanto el Gobierno del Principado como editoriales como Trabe pretenden potenciar la traducción de libros al asturiano. El propósito quedó refrendado en un amable acto que organizaron los alumnos de segundo de bachiller del instituto mierense (IES) Bernaldo de Quirós.

El encuentro tenía como objetivo dar visibilidad al asturiano a través del análisis de la reciente traducción que el escritor Daniel García Granda, profesor del centro, ha realizado de la novela "En lucha incierta", escrita por el premio Nobel de literatura de 1962 John Steinbeck. En este sugerente contexto, Vanessa Gutiérrez apuntó que las traducciones al asturiano "incrementan el prestigio de nuestras llingüas, generando un puente cultural". La responsable regional subrayó la necesidad de seguir trabajando en este frente.

El procedimiento

El sector privado también está muy interesado en conectar al asturiano con otras lenguas. Se pretende seguir la senda que han iniciado autores como García Granda, que ha optado por dejar a un lado temporalmente su propia producción para enriquecer el asturiano a través de literatura reconocida a nivel internacional. "No buscamos traducir textos de otros idiomas desde una traslación previa al castellano, sino directamente", destacó Esther Prieto, directora de Trabe Editorial. Actualmente están trabajando, entre otros proyectos, en una traducción de cincuenta poemas en asturiano al inglés. "Un trabajo que está muy avanzado".

Fomentar el diálogo intercultural a través del asturiano no es una tarea sencilla, ya que falta infraestructura y traductores profesionales. Daniel García Granda explicó ayer a los alumnos del instituto Bernaldo de Quirós la magnitud de la tarea que ha tenido que afrentar para asturianizar la potente prosa de John Steinbeck: "Mi trabajo de profesor me limita el tiempo. Por tanto, me levantaba a las cinco de la madrugada y echaba un par de horas antes de ir a clase y, luego, intentaba arrancar otro par por la tarde". Al final el día se hace corto. "Un profesional se dedica íntegramente a este trabajo y puede dedicar a la traducción las horas que haga falta", resumió.

Tras muchos meses de intenso trabajo, García Granda culminó una primera traducción de la novela, la quinta de su autor y ambientada en la década de 1930, durante las luchas de los recogedores de fruta de California por obtener mejores salarios y condiciones laborales. "Tuve que dejar el libro un año en barbecho. Cuando lo retomé percibí ciertos errores, muchos de levantarse a las cinco de la mañana", explicó con humor y modestia. "Cuando empiezas a traducir debes impregnarte de humildad y asumir que por mucho inglés que sepas y por mucho asturiano que sepas, vas a tener errores y repeticiones. Pero ahí entran en juego los correctores que te hacen ver los fallos".