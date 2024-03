El PP exige la construcción inmediata de la piscina al aire libre de Vega de Arriba

El Grupo Municipal del Partido Popular de Mieres ha anunciado que, de cara al próximo Pleno municipal, presentará una reclamación "para el inmediato inicio de las obras de la tan esperada piscina exterior en Vega de Arriba". "Esta demanda surge en respuesta a la notable demora y falta de acción por parte del Ayuntamiento en la materialización de este proyecto crucial para la comunidad", apuntaron los populares.

El portavoz del PP en el Ayuntamiento, Fernando Hernández, señaló que "después de años de promesas vacías y dilaciones, es hora de que el bienestar de nuestros ciudadanos reciba la atención que merecen y la construcción de la piscina exterior en Vega de Arriba es una necesidad apremiante para nuestra comunidad". "Desde hace demasiado tiempo, la carencia de una instalación recreativa de este tipo ha afectado negativamente a la calidad de vida de nuestros vecinos y al desarrollo de actividades de ocio y deporte en la región", apuntó el edil popular. Así, el concejal del PP señaló que "exigimos, con firmeza y determinación, que las autoridades competentes inicien sin demora la tan esperada obra de la piscina exterior en Vega de Arriba, ya que nuestros ciudadanos no pueden seguir esperando indefinidamente mientras se dilatan las decisiones administrativas. Si no empezamos ahora, no llegamos a verano".

En esa línea, Hernández apuntó que "consideramos inaceptable que, a pesar de los compromisos previamente adquiridos por el Ayuntamiento, la obra de la piscina exterior en Vega de Arriba continúe pospuesta sin justificación alguna. Esta dilación irresponsable priva a la comunidad de un recurso fundamental para el bienestar y la integración social". Para finalizar, el concejal del PP se comprometió a "permanecer vigilante y comprometido en la defensa de los intereses de los ciudadanos de nuestra querida localidad". "Seguiremos trabajando incansablemente para asegurar que las necesidades y aspiraciones de la comunidad sean atendidas con prontitud y eficacia", subrayó.

