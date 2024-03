Campaña de tráfico feliz en San Martín: Más de seiscientos controles y ni una multa

La Policía Local de San Martín del Rey Aurelio se sumó durante la semana pasada a la Campaña Especial de la Dirección General de Tráfico sobre el cinturón de seguridad y los sistemas de retención infantil, entre el 11 y 17 de marzo, que se saldó con un total de 600 turismos y 4 autobuses escolares vigilados, que en el cien por cien de los casos cumplían con la normativa de Tráfico.

La campaña se llevó a cabo en las tres localidades urbanas, Blimea, Sotrondio y El Entrego, alternando las localizaciones y las horas. De los 600 turismos controlados, en 103 coches viajaban menores que hacían uso de los sistemas de retención infantil que se aplican a niños y niñas de hasta 1,35 metros de altura.

El balance de la campaña, para la concejala de Seguridad Ciudadana, Gema Suárez, “es muy positivo porque no se ha dado ningún caso, ni en conductores ni en acompañantes que no llevaran puesto el cinturón o utilizaran el sistema de retención infantil. Esto demuestra que existe una alta concienciación entre la ciudadanía del municipio respecto a la seguridad que proporcionan estas medidas y el cumplimiento de la normativa”, valoró.

Los cinturones de seguridad y los sistemas de retención infantil, añadió la concejala, “se encuentran entre las medidas más eficaces para proteger a los ocupantes de vehículos de lesiones producidas en caso de siniestros de tráfico. Es muy importante, en el caso de los niños y niñas, hacer un correcto uso de sistema de retención infantil y elegir siempre el modelo adecuado para la estatura del menor”, remarcó.

Según datos de la Dirección General de Tráfico, en 2023 fallecieron en vías interurbanas en España 139 personas que viajaban en turismo y furgoneta y que no llevaban puesto el cinturón de seguridad en el momento del siniestro, esto es, el 25% del total.

Cabe recordar que la Ley de Tráfico y Seguridad Vial sanciona con 4 puntos no llevar puesto el cinturón de seguridad, los mismos que se detraen por no utilizar el sistema de retención infantil adecuado o no hacerlo de la manera correcta.