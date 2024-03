Los vecinos sospechan que la bolsa hallada en La Felguera con partes del cuerpo de un hombre fue arrojada por encima del muro

La Policía Nacional investiga desde este viernes por la mañana un macabro hallazgo: la aparición de restos humanos en la huerta de una vivienda de La Felguera, en Langreo. El descubrimiento tuvo lugar alrededor de las diez de la mañana en una casa de dos plantas, con un pequeño terreno anexo en la parte trasera, en el número 15 de la avenida de Gijón. Es la zona de la avenida más cercana al casco urbano de La Felguera.

Al parecer se trata de partes del cuerpo de un varón que habría sido descuartizado y del que no se ha encontrado el resto del cadáver. Las alarmas saltaron cuando el propietario de la vivienda fue a la huerta que tiene detrás de casa. Él y su mujer habían estado unos días de vacaciones en el sur de España y habían regresado esta misma semana a La Felguera. Cuando el hombre accedió al terreno encontró al menos una bolsa que no estaba allí antes de salir de viaje. Su instinto le hizo cogerla y arrojarla fuera de su propiedad. Según fuentes cercanas a la investigación, fue en ese momento cuando se llevó el susto de su vida. La bolsa, según las mismas fuentes, quedó enganchada en un matorral y las zarzas la rasgaron, entonces aparecieron dos piernas humanas, de un hombre, que habían sido seccionadas a la altura de las rodillas. Al ver un pie humano, el hombre se alarmó e inmediatamente llamó a la Policía para informarles de lo que había encontrado. No se trata de huesos sino de partes del cuerpo.

La huerta en la que se encontraron los restos humanos está en la trasera de la vivienda del número 15 de la Avenida de Gijón, en el distrito langreano de La Felguera. El terreno solo tiene acceso desde el interior de la casa, pero es posible arrojar algo a la huerta desde la parte de atrás del edificio, desde la calle Joaquín Costa, una zona de viviendas de planta baja y de calles estrechas, situada a una cota más elevada que la Avenida de Gijón.

La Policía Nacional custodiando el acceso a las huerta donde se encontraron los restos. | D. O. / David Orihuela

Eso es lo que sospechaban los vecinos del edificio, que alguien había tirado los restos humanos desde allí arriba. "Se lo tiraron ahí desde la calle de arriba", explicaba el vecino de la casa de al lado este viernes por la tarde. "Yo tengo un muro de tres metros, así que a mi huerta no pudieron tirar nada", apuntaba.

La Policía Judicial y la Policía Científica de la Comisaría de Langreo y San Martín del Rey Aurelio peinaron la zona durante todo el día, incluso utilizaron un dron que sobrevoló las casas, las huertas y los patios de la manzana de viviendas. Los agentes buscaban más restos. Fuentes policiales no precisaron qué partes del cuerpo se han encontrado. "No podemos precisar el porcentaje", apuntaron, agregando que "la investigación se encuentra en una fase muy inicial". Lo que sí confirmaron es que "no consta ninguna denuncia reciente por desaparición en la comarca del Nalón". Los restos hallados han sido trasladados al Instituto de Medicina Legal, en Oviedo, para intentar identificar al fallecido. Al no haber encontrado el cuerpo completo, la identificación se hace muy compleja.

La Policía trabajó durante toda la jornada en el lugar de los hechos. Por la mañana, los testigos pudieron ver cómo los agentes sacaban bolsas y cajas de la vivienda. Los policías habían colocado una furgoneta justo a la puerta de la casa para evitar la mirada de los curiosos. "Hubo bastante despliegue, pero no sabemos qué es lo que pasó", comentaba una vecina.

Por la tarde se mantenían fuertes medidas de seguridad en los accesos a las calles desde las que se puede ver la huerta en la que aparecieron los restos humanos. En la zona se mantenía un importante cordón de seguridad con vehículos y agentes de la Policía Nacional, unos de uniforme y en coches rotulados y otros de paisano, en vehículos camuflados.

