Las sociedades de festejos de Langreo reclaman el pago de las ayudas de 2023 y avisan: "Si esto sigue así, en 2025 no habrá fiestas"

Catorce asociaciones de festejos del concejo de Langreo denuncian que, a 25 de marzo de 2024 (el día de ayer), todavía no han recibido los 36.000 euros de ayuda total que tenía comprometida el Ayuntamiento de Langreo para 2023. Tienen claro que este año ya han empezado a trabajar en los festejos del ejercicio, pero "de seguir las cosas igual", sin "apenas colaboración, sin cumplir con los compromisos", Langreo "podría quedarse sin fiestas en 2025. Se trata de una "decisión unánime" de todas las directivas. "Si a día 31 de octubre, cuando acaban las últimas de estas fiestas, se sigue sin soluciones, en 2025 no habrá fiestas".

La sede de Festejos de San Pedro en La Felguera fue el lugar en el que se reunieron los representantes de los catorce sociedades festivas: la propia San Pedro, La Muñeca, La Tabierna, San Tirso, Barros, Ciaño, El Carbayu, Lada, La Mudrera, Tuilla, La Hueria Villar, Riaño, Santiago de Sama y Cabaños. Julio García, presidente de la Sociedad de Festejos Nuestra Señora del Carbayu, explicaba la situación "complicada" que viven estos colectivos.

"A día de hoy, 25 de marzo, las ayudas del año 2023 están sin abonar". Además, "llevamos reiteradamente, desde el 4 de enero, pidiendo una reunión del Consejo Sectorial, en el que deben tratarse este tema de las subvenciones". Otra cuestión recurrente, problema de muchas de estas fiestas, es que "pedimos flexibilidad con los horarios de cierre en los días no laborables". González recordó que el Consejo Sectorial lleva "sin convocar desde 2020, cuatro años". Destaca que las catorce sociedades reunidas en La Felguera, "sumamos más de 10.000 asociados. Que en fiestas pueden ser más de diez mil bollos, diez mil botellas de vino, miles de porfolios, muchas actuaciones festivas y actividades de todo tipo. Es mucho lo que se mueve alrededor de estas fiestas". Por este motivo, subraya que "si son 36.000 euros los que no se han pagado, nuestra actividad multiplica, y por mucho, este dinero que presupuestó el Ayuntamiento, y que sigue sin abonar". No ocultaron su decepción porque "en campaña electoral todo el mundo promete, pero al final no se cumple".

Con estos problemas sobre la mesa, en 2024 se comprometen a organizar las fiestas, pero "si no hay solución a 31 de octubre, en 2025 no habrá fiestas en Langreo".

El encuentro, finalmente, también sirvió para que las catorce asociaciones coordinaran las fechas de celebración de sus festejos.

Suscríbete para seguir leyendo