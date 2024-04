Fernando Valladares: "Vivimos en un mundo de viejunos medio arruinado"

Fernando Valladares lo tiene claro, "vivimos en un mundo de viejunos medio arruinado" y es así porque "hemos sobrepasado seis de los nueve límites planetarios y nos hemos cargado la mitad de la tierra, el 45 por ciento de la superficie terrestre está profundamente degradada".

El experto, doctor en Biología, investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y profesor asociado en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, presentó ayer en Mieres su libro "La recivilización: Desafíos, zancadillas y motivaciones para arreglar el mundo", pero antes se pasó por el Instituto de Turón para charlar con los chavales. Valladares es un firme defensor de que los jóvenes, los menores de edad, deben formar parte de los órganos de decisión. "Matemáticamente no lo van a hacer peor que nosotros", asegura,

Para "celebrar" el Día de la Tierra (22 de abril), el experto hizo ver a los alumnos de Turón que viven y estudian en un entorno privilegiado. "Y no es broma, está científicamente probado que nuestra amígdala se relaja al ver los colores verdes de la naturaleza y que nuestro cortisol también se relaja con el canto de los pájaros en el bosque". Por las ventanas del salón de actos se veían las montañas y los bosques del valle de Turón, lo que llevó a Valladares a decirles a los chicos, "vosotros sois más tranquilos que los alumnos de un instituto de una gran ciudad".

Tras repasar catástrofes, como los 240 fuegos en Asturias de la primavera del año pasado, las temperaturas de 44 registradas en San Sebastián en 2022 y tras afirmar que "a partir de 37 grados centígrados y con mucha humedad, nos empezamos a morir". Llegó la parte buena. "Nos hemos cargado la mitad de la tierra pero podemos vivir con la otra mitad si aprendemos a hacer las cosas de manera distinta a como las hemos hecho hasta ahora".

El biólogo reflexionó en pleno valle minero de Turón sobre cómo "para crear una economía sana hemos creado trabajadores enfermos". El empeño en sacar beneficios económicos, en producir, provocó cientos de muertes por silicosis en la minería, además de otras muchas enfermedades. "El dinero no se come, nos come", afirmó.

En ese alegato anticapitalista instó a los jóvenes a plantearse cuestiones como la de su vestimenta. "En el desierto de Atacama, en Chile, hay montañas de ropa sin usar, la tiran allí porque se ha pasado de moda, está con las etiquetas", les explicó.

Valladares pidió a los jóvenes dar un paso al frente, pasar a la acción porque en su opinión, esa es la única manera de salvar la mitad del planeta que aún no hemos destrozado.

Suscríbete para seguir leyendo