Las familias de los alumnos del José Bernardo exigen la gestión directa del comedor por parte de Educación

Las familias afectadas por la subida del menú escolar en el colegio José Bernardo aplaudieron este viernes la decisión de la Consejería de Educación de unificar el precio del servicio de comedores en toda la región. No obstante, dejaron claro que su lucha continúa, ya que seguirán reivindicando que el Principado "asuma la subida de este curso y se estudie la gestión propia" del comedor del colegio de Sama.

En virtud del anuncio realizado el jueves por Educación, todos los escolares de Asturias pagarán lo mismo a partir del próximo curso por comer en el comedor de su colegio: 4,5 euros. El Principado ha acordado establecerá un precio único, medida que se aplicará para "el alumnado no transportado" (que puede tener beca) "en aquellos comedores dependientes de la Consejería de Educación, tanto en los de gestión directa, como en los contratados a una empresa externa".

La medida se ha tomado en el marco del problema ocasionado en los colegios José Bernardo de Sama y Vega de Guceo de Mieres en los que, tras la quiebra de la empresa adjudicataria, el precio del menú se ha disparado, pasando de 5 a 8,25 euros diarios, lo que ha desatado una serie de movilizaciones por parte de las familias.

"Creemos", aseguraron ayer las madres y padres del colegio de Sama, "que lo primero de todo tendría que darse la gracias a las familias afectadas del colegio José Bernardo y del colegio Vega de Guceo por iniciar esta lucha y abrir el cajón de los desastres de los comedores escolares. Si no, esta medida no se hubiese tomado nunca".

"Este decreto tendría que estar aprobado desde hace años, ya que no se entiende que en cada colegio hubiese un precio distinto y sin ningún tipo de control por parte de la Consejería", expusieron las familias para añadir a continuación que "celebramos que nuestras reivindicaciones hayan dado su fruto y servido para que por fin haya un precio público único, pero que la Consejería de Educación no lo venda como una solución para nosotros, ya que con esta medida lo que pretenden es que los colegios que tenemos la cocina gestionada por empresas privadas no luchemos por la gestión propia, porque al Principado le supondría crear más empleo público y un mayor gasto de las arcas regionales".

Protesta

Las familias insistieron en que "nosotros tenemos clara nuestra solución, que es que asuman la subida de este curso y se estudie la gestión propia. Queremos recordarle a todo el mundo que la lucha y las reivindicaciones tienen su fruto. Y también queremos instar a los grupos parlamentarios a que sigan haciendo presión para la solución de la actual subida y de la gestión directa".

Por último, los afectados dieron las gracias "a todos los partidos políticos y sindicatos que siguen en lucha con nosotros y han estado desde el minuto uno".