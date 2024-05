Macipe alcanza su estrella azul del rock

Javier Macipe tiene claro que su siguiente película no tendrá nada que ver con la música. Ya se lo han pedido, pero no. Para el cineasta, "La estrella azul" ha sido más que suficiente. La película le ha costado un triunfo y no quiere pasar por el mismo infierno. Espera que el éxito que está teniendo la cinta le sirva para abrir puertas, para que su próximo trabajo no le suponga dejarse años de vida.

Macipe, de quien dicen que es la gran promesa del cine español, estuvo ayer en Langreo para presentar "La estrella azul", esa suerte de tributo que Mauricio Aznar, líder de "Más birras", la banda rockabilly zaragozana de la década de 1980, fallecido en el año 2000.

Macipe, quien, como Mauricio, toca la guitarra y le tira esto del rock and roll, eran fan de "Más birras" y cuando tenía 18 años le pidió a la madre de Mauricio permiso para incluir una canción en su primer cortometraje. La mujer accedió y, además, le dijo que había hablado con Carlos Saura para hacer una película sobre su hijo, pero que no hubo acuerdo, así que le pidió a aquel chaval que la hiciera. "Yo tenía 18 años y no me sentía preparado", reconoce el director. Diez años después dijo que sí y otros diez años más tarde se hizo la película, que en realidad no es un tributo sino que es la narración de un viaje, de un descubrimiento, el de Mauricio Aznar y el de Javier Macipe. Es un viaje musical a Santiago del Estero, en Argentina. Es el descubrimiento de otras músicas que permanecen vírgenes.

Mauricio Aznar fue en realidad un precursor, un pionero. Se lo dijo Jairo Zabala (Depedro, Caléxico) a Macipe, "es difícil encontrar un referente anterior a Mauricio de alguien que haya investigado el folklore latinoamericano".

Al igual que Mauricio, Macipe hizo su "Apuesta por el rock and roll" (canción de "Más birras" que popularizaría Bunbury) y le ha salido bien. Ahora quiere más cine, "una excusa para realizar viajes (físicos o no) y conocer universos".

Suscríbete para seguir leyendo