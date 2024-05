"Los saxos del Averno" ofician su ritual de viento en Mieres

Son una suerte de "spin off" de lo mejor del rock patrio; una sección de viento que ha acompañado a "The Limboos", al maestro Julián Maeso o a Vinila Von Bismark, con lo que no sería raro que quien acuda a su concierto de este sábado en Mieres (20.00 horas, Auditorio Teorodo, entradas a 15 euros) sepa cómo se las gastan estos tipos, "Los saxos del Averno".

El cuarteto es una de esas bandas de "all stars", como "Mi capitán", por citar alguna, que desde el segundo plano han forjado lo mejor de la música de los últimos años y que han decidido dar un paso al frente. En esta nueva etapa como banda,

Todo comenzó como un estratosférico cuarteto de saxofones que acompañaba a "Ginferno", icono del underground madrileño... Con ellos grabaron "Erta Ale" (Lovemonk, 2013) y consiguieron el premio al mejor álbum de Músicas del Mundo en los "VI Premios de la Música Independiente 2014". Ya en 2015 comenzaron a colaborar como sección de metal invitada en otros grupos, actuando por ejemplo con "The Limboos" en el Funtastic Dracula Festival y en la presentación de su primer disco "Space Mambo" en Madrid. Ese mismo año colaboraron en el disco y en la gira de "He matado al Ángel" (Happy Place Records) del maestro Andrés Herrera. Y las colaboraciones no cesaron, "Somewhere Somehow" (Sony Music) de Julián Maeso y "Motel llamado mentira", de Vinila Von Bismark , en los que también arreglaron y grabaron varias canciones.

La cosa siguió rodando y sin dejar a un lado su faceta como sección de vientos invitada, y motivados por todos estos proyectos, decidieron ascender del Averno para consolidarse como banda independiente y empezar a hacer su propia música. Ya con "Ginferno", se hacían llamar "Los saxos del Averno", como reflejo de ese underground en el que habitaba una banda en constante evolución.