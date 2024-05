Mieres no puede hacer fijas a las educadoras infantiles, sentencia el TSJA

"El Ayuntamiento de Mieres no puede incluir a las trabajadoras de la escuela de 0 a 3 años en el proceso de estabilización de personal porque no se trata de competencias municipales. Es decir, no son puestos estructurales, que es el requisito que fija la normativa estatal que regula el proceso de estabilización". El Consistorio ha querido salir así al paso de la petición de las educadoras de infantiles.

El equipo de Manuel Ángel Álvarez explicó que "las escuelas de 0 a 3 años son competencia exclusiva del Principado de Asturias y, por tanto, el Ayuntamiento de Mieres no tiene margen legal para incluir a estas trabajadoras en el proceso de estabilización".

Desde el Ayuntamiento apuntan además así lo han ratificado dos sentencias judiciales, la última del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) "que hace unas semanas volvió a rechazar el recurso presentado contra esta decisión del Ayuntamiento". El TSJA ratifica en este fallo que las escuelas de 0 a 3 años son competencia autonómica y, en consecuencia, no son puestos estructurales del Ayuntamiento por lo que no pueden acogerse al proceso de estabilización.

El Gobierno local "comprende las aspiraciones de este colectivo de trabajadoras, pero, como ha informado en reiteradas ocasiones, no había margen legal para poder incluirlas en el proceso de estabilización laboral. La ley es clara y el Ayuntamiento tiene la obligación de cumplirla".

El Consistorio de Mieres inició el año pasado un proceso de reorganización de la plantilla de trabajadores que supondrá hacer fijos a 156 empleados. Las trabajadoras de la escuelas infantiles aspiran a formar parte de ese proceso de estabilización laboral pero desde el gobierno local se explica que no puede ser, ya que las competencias de Educación las tiene el Principado y por tanto no pueden pasar a formar parte de la plantilla del municipal.

La estabilización de los trabajadores municipales supone la mayor reorganización de la plantilla que afronta el Consistorio mierense desde hace décadas y se debe a la exigencia del gobierno central que marca que los ayuntamientos no pueden tener las tasas de interinidad tan elevadas que mantenían.

En Mieres el convenio colectivo data de 2009, antes de la llegada de IU al gobierno local en 2011. Lo sindicatos no han querido modificarlo en todo este tiempo y ahora el gobierno local, con esa estabilización y la nueva relación de puestos de trabajo, busca poner orden en una situación cuando menos anómala en gran parte de la plantilla municipal.

