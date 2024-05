Frente común político, sindical y social por el AVE madrugador en las Cuencas

Históricamente, las Cuencas son territorios acostumbrados a luchar por sus derechos. La batalla que ahora libran en los valles del Caudal y el Nalón es ferroviaria. Este martes, más de un centenar de personas de se concentraron ante la estación de Mieres-Puente para exigir que el primer y el último AVE que une Asturias y Madrid paren en Mieres y Lena.

En esta "acción reivindicativa" estaban los sindicatos, CC OO Y UGT, además del alcalde de Mieres y parte de la corporación municipal (con el PP pero sin el PSOE), el vicealcalde de Lena también acompañado de concejales de su partido (IU) y otras formaciones, y miembros de diversas asociaciones vecinales, culturales y deportivas de Mieres. También había representantes sindicales de la comarca del Nalón, porque la petición de la parada es conjunta, un beneficio para ambas comarcas mineras.

El secretario general de CC OO de Asturias, José Manuel Zapico, aseguró que "si el tren de alta velocidad pasa por la comarca del Caudal, este tren tiene que parar". "Hay una reivindicación clara de la ciudadanía, no solo de Mieres o de las Cuencas, sino de otros puntos de Asturias, y entendemos que más de 200.000 asturianos pueden verse beneficiados si tienen una parada de AVE el Caudal", apuntó. Zapico, además, esgrimió varias razones para la petición de que el primer y último servicio paren en Mieres: "Los vecinos tendrán menos tiempo desde su casa al uso de transporte público para ir a Madrid, también habrá billetes más económicos, y también menos costes, al no tener que pagar los parkings que tendrían que pagar en Oviedo o Gijón". Por ello, el responsable de CC OO hizo un llamamiento "a Renfe a recapacitar, a la Delegada del Gobierno, Delia Losa, a defender los intereses de los asturianos, y al Presidente del Principado que se ponga al lado de los vecinos de las comarcas mineras". "No podemos permitir más agravios comparativos, si el AVE abre oportunidades a Asturias, deben ser para todos los territorios, y seguiremos haciendo las reivindicaciones que sean necesarias".

Mientras, por parte de UGT, el portavoz fue Luis Blanco, responsable del sector ferroviario. "Apoyamos a todos los vecinos de la Cuenca del Caudal, del Nalón, de Siero, de Piloña o de Nava, porque son comarcas que pueden utilizar desde Mieres el AVE", dijo. "Hay que aprovechar la infraestructura de vía y las estaciones, como así se decidió en su día", apuntó Blanco, para agregar que "Renfe tiene que recapacitar y ofrecer el primer servicio y el último del AVE, porque es justo, necesario y así lo exigen sus vecinos".

El alcalde de Mieres, Manuel Ángel Álvarez, subrayó que la demanda de parada del AVE "no es un capricho de los vecinos de las comarcas mineras, ni de la alcaldesa de Lena o del alcalde de Mieres". "Tiene que haber voluntad política para que esos AVE, el primero y el último, tengan parada en Lena y Mieres, algo que pedimos no solo para las Cuencas, sino para otras zonas de Asturias", dijo. "Pedimos altura de miras a Renfe, y al Ministerio, porque esa decisión de poco calado y no trastocaría gran cosa los planes de Adif, y sin embargo es una decisión de gran importancia para las comarcas mineras", indicó el regidor. Álvarez, además, se mostró irónico con que el Principado no haya contemplado buses lanzadera a primera AVE de la mañana: "Cuando me lo dijeron pensé que era una mala noticia, pero que quizá trajera detrás otra buena como que el tren iba a parar en Mieres y Lena, pero va a ser que no". El regidor agregó que "queremos lo mismo que los demás, no queremos ser los primeros de la fila, pero tampoco los últimos".

En el caso de Lena, su vicealcalde, Roberto Campomanes, indicó que "hemos sufrido más de 20 años las obras de la alta velocidad y seguiremos haciéndolo". "Hoy en día lo más preciado es el tiempo, y no creo que cinco minutos que es lo que calculan los técnicos que afectaría la parada en nuestras localidades vayan a ser determinantes en el trayecto", dijo.

Junta general

En la protesta estuvo también presente la diputada de IU-Convocatoria por Asturias, Delia Campomanes, que anunció que su grupo parlamentario registrará una Proposición no de Ley pidiendo la parada. "Aunque sea competencia estatal, entendemos que desde el Gobierno de Asturias hay que presionar al Gobierno central en defensa de los intereses de los asturianos". "Tener una parada en Mieres es un tema de justicia, porque las cuencas mineras ya fueron castigadas suficientemente, y es hora de devolverles este sacrificio con hechos", apuntó.

Suscríbete para seguir leyendo