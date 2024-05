La suerte sonríe en Langreo: Una cuponera reparte 350.000 euros en el hospital del Nalón

Dafne Piñoñeta era esta martes una mujer feliz. Y es que se enteraba que un día antes repartía más de 300.000 euros a diez agraciados en el sorteo de la ONCE. "Estoy muy contenta, ojalá a alguien de los que le tocó que viniera a saludar para conocerlo", explicaba la joven a este diario.

Y es que Dafne Piloñeta en vendedora de la ONCE en el Hospital Valle del Nalón. Y en menos de un año en el oficio ha dado su primer gran premio. "Hasta ahora habían sido cupones de 50 euros o algo menos, pero esto si que es un premio de los grandes", apuntaba la joven. Y es que el lunes, vendía 10 cupones del primer premio del sorteo, o lo que traducido al montante económico, son 35.000 euros por cupón. En total, 350.000 euros.

"Había compañeros que me decían que en 30 años trabajando nunca habían dado nada, y yo he tenido la suerte de que en menos de un año –lo cumple el 7 de julio–, ya he repartido una buena cantidad", aseguraba Piloñeta.

Sobre los agraciados, nada sabe todavía. Primero, porque cuando se quiso enterar de que ella había repartido semejante cantidad de dinero eran las dos de la tarde del martes. Y después por la ubicación donde vende los cupones. "Si estuviera en otra zona más familiar, pues quizá lo podría saber, pero por el hospital pasa muchísima gente", indica. Eso sí, su deseo es que alguien venga a decirle que fue ella quien le repartió la suerte. "Me haría mucha ilusión que alguno de los premiados me lo dijera", confiesa.

De momento, Dafne Piloñeta seguirá tratando de repartir suerte en el Valle del Nalón. Diez personas tienen hoy 35.000 euros más en su cuenta gracias a la joven vendedora.

Suscríbete para seguir leyendo