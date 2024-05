La apertura del nudo eléctrico de Lada a nuevas empresas energéticas no afecta al traslado de la subestación

El procedimiento abierto por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico para conceder capacidad de acceso a la red de transporte de energía eléctrica en el nudo de Lada (que tiene capacidad disponible tras el cierre de la central térmica de carbón de Iberdrola) no afectará al traslado de la subestación que pide el Ayuntamiento. Así lo expresó el alcalde, Roberto García, haciéndose eco de las explicaciones que le han dado responsables del Ministerio. Langreo considera clave el cambio de ubicación de la subestación (los actuales terrenos de la térmica son uno de los emplazamientos propuestos) en sus planes para cohesionar Lada y La Felguera.

El pasado mes de abril se hizo pública la nueva orden ministerial, que establecía el procedimiento que ha de regir la concesión de 90 megavatios del nudo de Lada para evacuar energía eléctrica de módulos de generación de electricidad síncronos de procedencia renovable –que dan "robustez y estabilidad" al sistema– o para instalaciones de almacenamiento energético. En los últimos tiempos se han iniciado en Asturias trámites para la construcción de más de una veintena de almacenes de energía con baterías que ayudarán a dar respaldo a la generación renovable tomando de la red electricidad cuando hay picos de producción y soltándola cuando hay necesidad. En el nudo de Lada quedan otros 1.544 MW de acceso que se reservan para nueva generación de energía con módulos de parque eléctrico. Estos megavatios se subastarán dentro del procedimiento de nudos de transición justa.

Este anuncio provocó en un primer momento el enérgico rechazo del gobierno local, al entender que la decisión obstaculizaba el traslado de la subestación eléctrica. No obstante, tras ponerse en comunicación con el Ministerio para pedir explicaciones, la postura del Ayuntamiento ha cambiado. "Aquí ha habido una mala interpretación", señaló el alcalde langreano, Roberto García. "El hecho de que quieran incrementar la potencia de la subestación no chocaría con su traslado. No tiene nada que ver. Cuando se conoció la noticia, llamé a la directora de Transición Justa para hablar del tema y me mandó una amplia explicación con todo, diciéndonos que estuviéramos tranquilos porque esto no va en contra del proyecto que nosotros tenemos de traslado de la subestación. Se podría aumentar esa potencia también en el nuevo emplazamiento", indicó el regidor. Y añadió: "El Ministerio entiende y apoya lo que estamos pidiendo, aunque la decisión final depende de Red Eléctrica".

Alegaciones

El Ayuntamiento ha presentado la propuesta de inclusión de cambio de ubicación en la subestación de Lada en la planificación de desarrollo de la Red de Transporte de Energía Eléctrica con el horizonte 2030 y ha efectuado las correspondientes alegaciones.

La parcela de la subestación ocupa 35.000 metros cuadrados en el centro del concejo. El Ayuntamiento entiende que la instalación nació y creció para dar servicio a la central térmica de Lada, por lo que, al irse la central, "lo lógico es que los espacios que ocupen se dediquen a otro tipo de usos". La pretensión municipal es hacer una nueva pista de atletismo en los terrenos liberados, ampliando de esta forma el actual complejo deportivo de El Pilar. Sería una parte del más amplio proyecto "Langreo Río", con el que se pretenden hacer zonas verdes y deportivas, una de las principales apuestas del gobierno local a largo plazo. La propuesta del Ayuntamiento pasa por compactar y trasladar la subestación a los actuales terrenos que ocupa la térmica o a Santo Emiliano. También sostiene el Consistorio que la ubicación actual de la subestación está "fuera de ordenación", ya que los terrenos que ocupa tienen una calificación urbana tras la última revisión del PGOU que impide este tipo de instalaciones.

"La subestación no puede permanecer donde está", aseguró el regidor de Langreo. "No puede seguir allí porque no tiene licencia de actividad. Al decaer la actividad de la térmica de Iberdrola todo lo que estaba asociado a ella ha perdido su licencia de actividad. La subestación eléctrica se puede trasladar sin ningún problema y lo único que van a hacer ahora es darle más potencia. Algo que a nosotros también nos viene bien para tener más industria", concluyó.

Suscríbete para seguir leyendo