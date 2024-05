La plantilla de El Arco bendice la compra por Cuevas, que se compromete a pagar los salarios atrasados a 467 trabajadores

El Grupo Cuevas, nuevo propietario de la cadena de supermercados langreana El Arco, se hará cargo del pago de las nóminas del mes de abril y del mes de mayo, hasta la fecha de ayer viernes, que los empleados tienen sin cobrar. Así se lo ha confirmado a los representantes de los trabajadores la dirección del grupo en un encuentro mantenido a última hora de la mañana de ayer, en el que les han asegurado que próximamente les comunicarán la fecha exacta del pago de este dinero.

En la reunión también se realizó una presentación de la forma de trabajo y funcionamiento que se sigue en el grupo gallego, con la intención de que la normalidad se recupere cuanto antes para los 467 empleados subrogados con las mismas condiciones y derechos que tenían cuando pertenecían a El Arco. Así las cosas, los trabajadores se muestran "satisfechos" y "con ganas de volver a trabajar y empezar a funcionar, que todo vaya quedando atrás de una vez y que podamos recuperar a la clientela perdida en este tiempo". El acuerdo alcanzado con el operador ourensano ha supuesto una dosis de tranquilidad y optimismo para los empleados, que veían cómo "la situación se estaba volviendo insostenible, estábamos siempre en la cuerda floja", señala Elena Vázquez, del comité de empresa. Así, el hecho de que se mantenga el grueso de los empleos no hacho sino calmar mucho más los ánimos.

Eso sí, "estamos echando ya mucho de menos a las 27 personas que fueron despedidas", puntualiza Vázquez, porque al fin y al cabo todos ellos funcionaban como una gran familia. Se trata de puestos de trabajo que no tenían cabida en el diseño que plantea el grupo gallego, o para los que tienen sus propios empleados para determinadas áreas y no eran compatibles. "No estamos muy de acuerdo con esto último, porque entendíamos que había puestos que sí se podían haber cubierto, pero entendemos que no está mal", señalan. Con todo ello, "la gente está contenta", resume la representante del comité, una vez que se han aclarado los términos de una compra en la que el grupo gallego siempre ha asegurado que mantener el empleo era la prioridad.

Tras varios meses de negociaciones y los trámites necesarios para consolidar la operación, Grupo Cuevas acaba de hacer efectiva la compra de 29 supermercados y dos plataformas logísticas pertenecientes hasta la fecha a Alimentos El Arco, manteniendo el empleo de 467 personas.

El comunicado que hicieron público tras este acuerdo, destacan que "la preservación del empleo estaba ya en la hoja de ruta del Grupo Cuevas desde el principio". Desde el grupo de origen ourensano explicaron que el acuerdo de compra incluye 29 supermercados, 17 de ellos de la marca Economato y 12 Arco Plaza. También el centro logístico dedicado a fruta y pescado ubicado en Mercasturias, y el situado en La Felguera, que se dedica a charcutería. La mayoría de las tiendas se encuentran en las Cuencas, si bien también hay establecimientos en Oviedo y Gijón. El medio millar de empleos que se mantiene "son personas asignadas a estos supermercados y al equipo de supervisión, las que desarrollan su actividad en las plataformas logísticas, y las que se unen al equipo administrativo y de gestión".

De todos modos, el proceso de reestructuración de El Arco se está llevando a cabo con cierta polémica, ya que recoge una quita del 70% de la deuda que las 600 pymes y autónomos a los que se debe 17 millones de euros rechazan.

