Sotrondio se zambulle tras cuatro años de secano: así fue la esperada reapertura de la piscina municipal de San Martín

Hace casi dos años, Pedro Mones era uno de los monitores que tenían que abandonar, tras casi una vida, la piscina Manuel Llaneza de Mieres, debido a su cierre. Lo mismo que José Manuel González, profesor de natación. Pero este lunes, ambos eran dos personas felices. Ponían en marcha, tras meses de intenso trabajo, la piscina municipal de San Martín del Rey Aurelio, en Sotrondio, un espacio en el que no solo habrá lugar para las actividades acuáticas, sino que los gimnasios y las salas para otras disciplinas serán también importantes. Tras cuatro años cerrado, el complejo sotrondino recibía a sus primeros usuarios oficiales, encantados con las instalaciones y con "poder hacer deporte, que es muy sano".

Uno de esos primeros usuarios era Manuel Zamora, vecino de Blimea. "Estamos muy contentos, estábamos esperando por ello", afirma este hombre, que asegura que "es necesario fomentar el deporte, especialmente entre la gente mayor para el mantenimiento". En este primer día de uso "solo vine a la piscina, y el agua está a una temperatura ideal para nadar", explicaba este lavianés afincado en San Martín. Eso sí, pese a ser el primer día, Manuel Zamora si tiene una pequeña objeción: el horario. "Que se cierre a la una de la tarde por la mañana es un fastidio, me parece que es muy pronto", apunta el hombre.

Nicolás Martínez, en el gimnasio. / Andrés Velasco

Los nuevos gestores de la piscina de Sotrondio han tenido que asumir el horario establecido por el Ayuntamiento en los pliegos de condiciones, es decir, de 9:30 a 13:00 y de 16:00 a 21:30 horas. Aunque todo está por llegar: "vamos a empezar con lo que tenemos, pero veremos lo que nos marca la demanda y nuestra intención es ir creciendo", señalan los gestores.

En la planta baja del edificio se encuentra el gimnasio. Una completa y equipada sala con todo tipo de máquinas, pesas y bancos. Allí, varios jóvenes y alguno no tanto, trabajan sus músculos. Entre los visitantes del primer día en la sala de musculación está Nicolás Martínez, de Blimea. "Yo venía aquí de pequeño, y luego se cerraron las instalaciones, así que me hace ilusión que se haya reabierto para poder hacer aquí deporte", señalaba el joven, preparando una máquina de pesas. "La verdad es que están todas las máquinas muy cuidadas. Creo que me voy a apuntar de forma definitiva", indicaba.

Con este arranque, la piscina municipal de Sotrondio espera coger el ritmo de cara a la temporada grande de cursillos y actividades que probablemente llegará en septiembre, tras los meses de tradición vacacional. Lo cierto es que la empresa "33600 Gestión Sport", encargada del centro, quedó encantanda con las jornadas de puertas abiertas: "ahora llega lo bueno", afirma.

