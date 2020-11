El giro de Barbón y la inversión en Pajares

Me alegro, sinceramente, de este cambio de criterio del señor Barbón, ya que estoy seguro de que no va a significar que ahora ya no se pueda invertir en los colegios que lo necesiten, teniendo en cuenta que las inversiones en su mayor parte se sufragarán con fondos mineros. Y me alegro especialmente por todas las empresas, autónomos y trabajadores cuyo futuro depende directamente del funcionamiento de la estación, así como por los clubes de esquí y usuarios que, unidos en torno a la Plataforma Pro-Valgrande Pajares, se movilizaron en numerosas ocasiones para exigir las inversiones necesarias para una de las estaciones más antiguas y emblemáticas de nuestro país.

Desde el Grupo Popular hemos denunciado el abandono de la estación y la necesidad de invertir en ella urgentemente desde el comienzo de la legislatura, advirtiendo, asimismo, de la posibilidad de conseguir fondos mineros para su financiación al estar ubicada esta estación en Lena, uno de los concejos más afectados por el cierre de la minería en Asturias. En la primera comparecencia de la consejera de Turismo para explicar las líneas del programa de Gobierno, ya preguntamos qué planes de inversiones tenía para la estación Valgrande en Pajares.

Al no darnos ninguna respuesta, presentamos una Proposición no de Ley en la JuntaGeneral del Principado para instar al Gobierno a poner en marcha un plan de inversiones en ella y a solicitar fondos mineros para su financiación. Iniciativa que fue aprobada el día 13 de noviembre de 2019, con unanimidad de todos los grupos de la Cámara. Posteriormente, en la comparecencia de expertos en el contexto del debate de los Presupuestos regionales del Principado para 2020, desde el PP llamamos al señor Íñigo Cabal como representante de los clubes de esquí de Valgrande, para que nos explicase de primera mano la situación y las necesidades de la estación.

Y presentamos una enmienda para habilitar una partida en las cuentas regionales que nos permitiese poder disponer de la aportación que le correspondería al Principado para que, en caso de conseguir los fondos mineros, la falta de disponibilidad presupuestaria no retrasase la firma de los convenios.

El hecho de que por fin el Gobierno del Principado haya cambiado de criterio anunciando 10 millones de euros de fondos mineros para las inversiones en la estación de Valgrande, debería servir en cierta medida para poner en valor el debate parlamentario, pues en este caso al final se ha cumplido y materializado un acuerdo tomado por unanimidad de todos los partidos en la Junta General del Principado.

Y debería de servirnos, por tanto, de motivación para seguir presentando propuestas y llegando a acuerdos de los que se pueda beneficiar la sociedad asturiana. Por eso quiero aprovechar, como hice recientemente en la comisión de Cultura, Política Lingüística y Turismo celebrada en la Junta General del Principado, para celebrar que el Gobierno asturiano haya rectificado y girado 180º al entender ahora como necesarias e imprescindibles estas inversiones en Valgrande Pajares y, asimismo, por haber conseguido los anunciados fondos mineros para financiarlas.

No obstante, es importante recordar y advertir cuál ha sido la gestión de los fondos mineros por parte de los sucesivos gobiernos socialistas de Asturias, a dónde fue a parar el dinero en algunos casos y el grado de incumplimiento de los plazos en casi todos. Sin ir más lejos, el concejo de Lena tiene dos claros ejemplos de estos proyectos: el “Puerta de Asturias”, con cinco millones de euros, o el “Polígono Industrial de Villallana”, con 25 millones, ambos anunciados en 2002 y que casi 20 años después siguen sin materializarse.

Esperemos que en este caso los socialistas asturianos sean capaces de gestionar de forma eficiente estos fondos, es decir, que se utilicen de forma íntegra para mejorar las infraestructuras de Valgrande Pajares y cumpliendo con los plazos que se firmen en los convenios. Desde el PP estaremos vigilantes para que estas anunciadas inversiones en la estación Valgrande Pajares no pasen a engrosar la larga lista de promesas incumplidas por los socialistas en nuestra región, no vayan a ser parte de la “tramoya” a la que se refería el señor Barbón en el debates sobre el estado de la región.