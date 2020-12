Mieres, incongruencias políticas

Sin ninguna duda, se trata de un momento excepcional, en el que necesitamos ponernos de acuerdo los representantes políticos, trabajando al unísono, y que seamos capaces de aportar certezas a las graves dudas que el covid-19 ha traído a nuestras vidas. Pero, lamentablemente, se ha demostrado que IU y el PSOE no están a la altura que Mieres necesita.

Permítaseme que exponga cronológicamente los acontecimientos durante estos meses y las diferentes posturas que hemos adoptado los distintos partidos.

El Partido Popular de Mieres fue el único que, ya en el mes de abril, pidió que se reanudaran los plenos municipales, aun encontrándonos en estado de alarma, al igual que hacían otros ayuntamientos de la zona, para poder presentar propuestas de ayuda, ya que la necesidad era urgente e inminente. Pero IU y PSOE no quisieron.

En el mes de junio, cuando el Alcalde decidió convocar el primer Pleno de la pandemia, el Partido Popular llegaba con los deberes hechos y trabajó en la elaboración de un plan que denominamos “Re Vive Mieres”, un proyecto con dieciocho medidas sociales y económicas, dotadas de 1.423.000 euros, para que fuesen debatidas junto con las que otros partidos políticos y representantes sociales del concejo pudiesen presentar en una mesa de reactivación económica que también pedimos. No hubo más propuestas, IU y el PSOE lo metieron en un cajón. IU se escudo en una convocatoria de subvenciones, los famosos 800.000 euros, que llegarían 7 meses más tarde, cuando ya estamos en una segunda ola, y justificando todo su trabajo en esta única acción. Inacción y tardanza, dos cualidades muy propias.

Tras ver cómo IU seguía sin hacer nada, sin tomar la iniciativa ni adoptar medidas, en el siguiente Pleno se solicitó la eliminación del pago del alquiler a aquellos inquilinos de viviendas municipales que se hubiesen visto afectados por la crisis. Pero nuevamente IU y el PSOE votaron que no.

La inacción de IU era palpable y por eso, en el mes de septiembre, el Partido Popular de Mieres presentó una moción para ayudar al sector primario del concejo, tan afectado por la crisis económica, un sector del que nadie se acordó durante todos esos meses. El resultado seguía siendo parecido, IU votó en contra y el PSOE se abstuvo.

Y, por último, llegado el pleno ordinario del mes de octubre, el Partido Popular, no cejando en su empeño, planteó una reforma de las tasas y de los impuestos municipales, entendiendo la necesidad de que se procediese a una bajada del IBI y de la tasa de terrazas y de basura para los establecimientos comerciales y para los hosteleros. Pero, como era de esperar, IU y el PSOE votaron en contra.

A todo ello podríamos añadir que, tras el brote de coronavirus en la residencia municipal Valle del Caudal y el segundo cierre de la hostelería y del comercio, decretado por el gobierno del Principado, el Partido Popular ofreció al PSOE de Mieres unirse con el objetivo de forzar la convocatoria de un pleno extraordinario en el que el Alcalde informase de la situación y de las medidas a adoptar, ya que era necesario para la tranquilidad de los vecinos del concejo. Pero el PSOE declinó la oferta, suponemos porque la iniciativa surgía del PP y no reconocer que, de nuevo, nos adelantábamos a las necesidades.

El futuro de nuestro querido concejo se presenta cada vez más negro, y no debido precisamente a la presencia de carbón. La situación está pidiendo a gritos que unamos todas nuestras fuerzas para responder con una sola voz a todos los desafíos presentes y que nos ocupemos especialmente de prestar la ayuda necesaria tanto a aquellos vecinos que se han visto afectados gravemente por la crisis, como al comercio, a la hostelería y a los autónomos que están viendo peligrar sus trabajos. La demagogia y el populismo no aportan soluciones, solo el trabajo y la unidad de acción dan respuestas a los problemas.

Desespera ver cómo va pasando el tiempo y cómo, pleno tras pleno, las razonables medidas, concretas y precisas, que está presentando el Partido Popular en beneficio de todos los mierenses, están siendo rechazadas por los demás grupos políticos, sin razones o con argumentos banales. No deja de ser sintomático que, muchas de ellas, con el tiempo sean llevadas a efecto como propuestas del equipo de gobierno. A nosotros nos da igual, no las hacemos propuestas por figurar, solo las hacemos por el bien de Mieres, lo importante es que se hagan, no quien las presente.

También es sintomático el populismo de nuestro Alcalde cuando dice a los hosteleros y comerciantes que “no hay parné para ayudas” el mismo día que aprueba una desviación presupuestaria de 160.000€ para baches, olvidando a todos los que reclamaban ayuda delante del Ayuntamiento. Y, para mayor abundamiento, cuatro días después, presionado por la sociedad, acepta la medida que el PP presentó de eliminar tasas de terrazas. Pero rizando más lo estrambótico, en el pleno donde se podía haber aprobado esa medida (que él mismo prometió), IU vota en contra

El extremismo populista se enreda en contradicciones internas que demuestran la incapacidad de IU para dirigir el futuro de Mieres. No se puede basar la política de un municipio en que su Alcalde “ye buen paisanu”. No nos cabe la menor duda de que Mieres tiene futuro, pero un futuro que hemos de dibujar entre todos los mierenses, independientemente del color político de cada cual, un futuro en el que todos nos dediquemos a sumar y no a desechar las mejores propuestas por la exclusiva razón de que no son las nuestras.

En esta tesitura, no deberíamos olvidarnos de quienes están haciendo un trabajo, profesional o no, silencioso y beneficioso para todos, es decir, de las personas y de las entidades que se han volcado siempre con los vecinos del municipio y que están redoblando esfuerzos por la encomiable solidaridad que tienen con los que lo están pasando mal. Ellos sí son ejemplo de unidad, de lucha y de optimización de recursos. ¡Ojalá que su ejemplo nos ilumine en la acción política! Nosotros seguiremos tomándolos como ejemplo.