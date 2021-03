2021: un año cargado de efemérides en Moreda

En el presente año se concentran una serie de efémerides relevantes en la historia de Moreda, aunque no coincidan con las a conmemoraciones tradicionales como cumplir 25, 50 o 100 años. La Academia de música, el Orfeón, el teatro Covadonga, la pista de baile, “Mary Carmen” o la plaza de abastos han desaparecido pero su huella ha quedado retenida en la memoria de sus vecinos y a las generaciones posteriores les habrá llegado el eco de su existencia.

Academia de música y Orfeón.

El año 1931 -hace 90 años- fue pródigo en acontecimientos en Moreda. El 1 de abril se funda la Academia de Música y el Orfeón. Anteriormente ya desde 1915 venía funcionado la Banda de Música y la Academia viene a constituirse como posible cantera de aportación de nuevos músicos a la Banda para sustituir las posibles bajas por motivos de enfermedad o asuntos laborales. Se crea un Patronato dirigido por Amador Lorenzo, un hombre dinámico que estuvo presente en todas las entidades de Moreda de su tiempo.

Dos meses más tarde ( el 9 de junio de 1931) es nombrado director de la Academia y el Orfeón el musicólogo César San Narciso. El Orfeón, después de los ensayos pertinentes, debuta al año siguiente, el 15 de abril de 1932, en el teatro Moreda, en una función en honor de socios y familiares de los coristas.

El teatro Covadonga.

En el mismo año de 1931, el 21 de octubre, se inauguraba el teatro más emblemático de Moreda: El Covadonga, con la puesta en escena de una zarzuela “La Pícara Molinera”, bajo la dirección de dos grandes de la época: Mariano Ozores y Rafaelita Haro, con un lleno hasta la bandera, hasta el punto que muchos moredenses se vieron obligados a regresar a sus domicilios ante la imposibilidad de acceder al teatro. En el cuadro artístico figuraba el conocido intérprete asturiano Lauro Menéndez, deleitando al público con varias asturianadas de su repertorio. El éxito de la inauguración fue absoluto y se notó la abundante presencia de vecinos de Cabañaquinta, Lena y Mieres. Cerrando las efemérides de éste año señalar la creación de la peña bolística “La Bombi” el 17 de febrero.

Pista Mary Carmen.

El 15 de junio de 1946 -hace 75 años- se inauguraba una pista de baile inolvidable: la Mary Carmen, a caballo entre Moreda y Caborana. A pesar de disfrutar de otra emblemática pista de baile como La Bombilla, la puesta en marcha de la Mary Carmen fue todo un acontecimiento en el valle de Aller. Su innovadora decoración a semejanza de una bocamina sorprendió a los clientes. Fue también bolera y escenario en los años 40 de un duelo histórico a cinco partidas en distintas sedes (Oviedo, Moreda, Lena, etc) entre los dos colosos de la época: El Manquín de Boo y Cajetilla. Por su escenario pasaron las mejores orquestas nacionales y regionales como la barcelonesa “Fachendas”, la avilesina “Gong” o la trubieca “Negresco” y de fondo siempre la recordada “Mary” de Moreda.

Al margen de los escenarios citados, el pasado 11 de marzo se cumplieron 70 años de la inauguración de la plaza de Abastos de Moreda. Una bella plaza que no respondió a las expectativas creadas, y que acabó desapareciendo a los pocos años, lo que fue una notable pérdida para Moreda. Recordemos que en las villas y ciudades asturianas con plaza de abastos (Siero, La Felguera, Oviedo, etc) la vida comercial y hostelera gira alrededor de las citadas plazas y tradicionalmente han sido el motor económico urbano de muchas localidades de nuestra región. Pero en Moreda, por causas que desconocemos, no funcionó. Por último registrar un gran acontecimiento religioso, que tuvo gran impacto en toda Asturias: la visita a todas las parroquias de la Virgen de Covadonga. A Moreda y Caborana llegó el 21 de junio, hace 70 años, donde se construyeron dos artísticos arcos de flores, en medio de un diluvio, desluciendo los actos en su honor.

Hemos hecho una breve antología de entidades y acontecimientos, que en este año de 2021 coincide en efemérides de distintos aniversarios y que, en su día, en Moreda tuvieron gran presencia y muchos moredenses veteranos sentirán la nostalgia al recordarlos.