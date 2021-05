Tante Blanco, polifacético

Tante es un amigo y un convecino, como digo, de Tolivia. Igual que lo es Olegario González Fernández, que es de El Navaliegu, un poco más arriba de Tolivia, quien se nos ha descubierto como un poeta en verso asonante, sincero y crudo. Pero hoy no hablo de Olegario. Hablo de Tante Blanco, que ye de Tolivia, pero que tiene orígenes también de Tiraña por vía paterna.

Si no dijera más ya habría reflejado quién es Tante Blanco, pero hay que decir que es prolijo aprovechando el tiempo. Escribiendo letras de canciones, pintando bodegones, ensayando y actuando. En su día publicó un libro en bable “Histories pequeñines” y, más tarde, “Todo a Cien”, este ya en letras versificadas.

Tengo que decirlo. Fue concejal, creo que por IU. Y sigue siendo de izquierda, aunque no sé si la izquierda en España está muy unida o no. Coincidimos en el izquierdismo, pero no en el bablismo, de lo que él manifiesta su preferencia y menda no entiende ni palotá. Y por eso somos amigos, porque hay entendimiento y hay razonamiento, y, por encima de todo eso, nos une el afecto a Asturias.

Asturias, tan desunida en tantas cosas y tantas preferencias, a nosotros nos une en afecto.

O sea, que Tante Blanco, canta, pinta, escribe en verso y prosa, es músico, porque canta y toca algún instrumento, que yo ni los nombres sé, a no ser el de la gaita; compone letras, publica libros, pinta al óleo, crea objetos... Y es de izquierda. Y creo que cuando Tolivia organiza esos festivales de la cerveza o mercados tradicionales Tante Blanco tiene mucho que ver. O acaso todo, no lo sé.

Y a todo esto, de lo que no sé nada, no entiendo a qué demonios me pongo a escribir de gente que demuestra saber tanto y más. O sea, que resulta polifacético por lo mucho y muy variado de sus quehaceres y sus preferencias. Digo, las de Tante Blanco. Un día, si la pandemia nos lo permite, habrá que contar más, porque Tante Blanco, al margen de la afinidad ideológica, es personaje a tener en cuenta por lo dicho: músico, pintor, escritor, compositor, cocinero...