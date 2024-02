Carta abierta de Acoivan

Estimado asociado:

Una asociación de comerciantes con sede en Gijón viene haciendo una campaña de captación de socios para su organización en Langreo, auspiciada por un grupo de comerciantes de nuestro concejo. Utiliza contra Acoivan la mentira, falsedades y otras argucias. Contrapone, además, lo que debería ser el principal objetivo de cualquier asociación de comerciantes: la "promoción del comercio local", algo que define a Acoivan y su desempeño en Langreo.

Acoivan viene colaborando con todas las asociaciones a través de la Mesa de Comercio de FADE, la Federación Asturiana de Empresarios, así como con otras entidades y con el Ayuntamiento de Langreo para la mejora del Comercio en general y, el de Langreo, en particular. Es indigno que, algunos comerciantes –a los que Acoivan ayudó en su momento e incluso invitó a formar parte de su junta directiva–, ahora y por intereses personales, promuevan este tipo de actuaciones en perjuicio de los intereses generales, del Comercio de Langreo y de algunos sectores comerciales en particular. Asesorías, empresas de diseño gráfico e impresión, empresas de marketing, radio, comunicación y publicidad en los medios, etc. verían mermada su facturación, en tanto en cuanto los beneficios serían para otras empresas fuera de Langreo. Cierto es que el asociacionismo no pasa por sus mejores momentos. Dicha asociación gijonesa con afán por hacer caja en Langreo parece que tampoco, supongo.

¿Cómo queremos que nuestros vecinos comerciantes nos compren? Si nosotros no les compramos a ellos... Asociaciones como la nuestra las componen aquellos comerciantes que se unen para mejorar el tejido empresarial e incrementar la actividad económica en defensa de sus intereses y, además, los del territorio en que ejercen su labor. Conviene no olvidarlo: sin la colaboración de los propios comerciantes, las asociaciones dejan de tener sentido como tal.

Acoivan, como única asociación representativa del comercio de Langreo, requiere estar apoyada por los comerciantes del municipio, que deberían ser plenamente conscientes de la necesidad de colaborar con el comercio y el desarrollo local. ¿Acaso los de Gijón van a solucionar nuestros problemas?