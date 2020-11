Espléndida oscuridad

Aunque no sea una verdadera poesía reunida, esta amplia antología de Geoffrey Hill (1932-2016) es uno de los mejores libros del inolvidable 2020. Publicado a principios de año, el confinamiento y el parón económico de la primavera jugaron en contra de la difusión que el volumen se merecía, pues se trata de una muestra más que representativa del poeta británico que, ya en 1986, Harold Bloom presentaba como el “más potente en activo”; dictum que en la faja del libro se universaliza, trastocándolo en: “El poeta más potente de nuestra época”. Sin embargo, aunque lo fuera entonces y lo siga siendo ahora, cuatro años después de su fallecimiento, Bloom no dejaba de advertir, tras dejar sentada su preferencia, que la reputación de Hill en el mundo de habla inglesa “está algo menos consolidada que la de varios de sus contemporáneos”. Quizá el crítico norteamericano lo dijera porque en ese momento el poeta se hallaba al comienzo de un pronunciado y largo hiato creativo (entre El misterio de la caridad de Charles Péguy, de 1983, y Canaán, de 1996, Hill calló como un muerto, aquejado de una profunda depresión); o simplemente porque su nombre ha ido siempre por detrás de los de, pongo por caso, Ted Hughes o Derek Walcott, estrictos contemporáneos suyos. (E incluso por detrás de autores cuya relevancia también ha tardado en ser reconocida, como Charles Tomlinson.) Ese retraso en la consolidación de su prestigio –que no de su poesía, que nace ya en plenitud con el inicial Para los inocentes (1959)– hay que relacionarlo forzosamente con la dificultad entendida como estrategia o política creativa, de la que Hill hizo bandera, y que Andreu Jaume, el traductor de esta selección, ilustra en su prólogo con varios extractos de la entrevista que el poeta concedió a “The Paris Review” en el año 2000.