Fernando del Rey, catedrático de Historia del Pensamiento y de los Movimientos Sociales y especialista en historia de Europa y España en el siglo XX, ha obtenido el Premio Nacional de Historia 2020 por su obra 'Retaguardia Roja. Violencia y revolución en la Guerra Civil española'.

El premio, dotado con 20.000 euros y que concede el Ministerio de Cultura y Deportes, ha distinguido este jueves este estudio sobre la violencia en territorio republicano durante los primeros meses de la Guerra Civil.

El jurado ha elegido esta obra "por constituir una aportación innovadora en su metodología, a partir de la microhistoria y sus personajes y en el tratamiento de un tema tan delicado como es la violencia en la Guerra Civil, que afronta desde una perspectiva ecuánime y equilibrada desligándose en todo momento del debate político. La obra cuenta con un intenso trabajo de investigación y un ejemplar tratamiento de las fuentes."

Desde una perspectiva centrada en los ciudadanos de a pie, "Retaguardia roja" indaga en las lógicas subyacentes a la violencia que se desplegó contra los adversarios políticos en la zona republicana.

En declaraciones a la Agencia Efe, el historiador ha expresado su satisfacción por el hecho de que "siendo un tema tan delicado se haya captado el enfoque y la intencionalidad del libro que no era hacer una historia del 'terror rojo' ni muchísimo menos sino que era tratar de comprender y explicar que fue un proceso tremendamente complejo".

"He tratado de huir de todo maniqueísmo", ha indicado el galardonado que ha señalado que no ha querido ser juez sino comprender aquellos procesos "tan terribles", que no son exclusivos de España sino que afectan a toda Europa en el período de entreguerras.

Lo que acontece en ese período de la historia es la "brutalización de la política", explica Fernando del Rey, que señala que ocurrió en la vida cotidiana en España y en otros sitios de Europa.

Uno de los elementos explicativos del libro, indica, es la enorme responsabilidad que tuvo el golpe militar: "No se trata de decir quien fue más o menos bueno pero sin golpe no hay estas matanzas. Sin el golpe, los 60.000 muertos de derechas que tienen lugar en la zona republicana nunca hubieran ocurrido".

El autor se fija en "Retaguardia roja" en una zona rural de Ciudad Real, una tierra poco estudiada que le resultaba aleccionadora porque, señala, cuando se ha estudiado la violencia durante la Guerra Civil en la retaguardia en uno u otro lado se ha dado protagonismo a las ciudades.

Catedrático de Historia del Pensamiento y de los Movimientos Sociales y Políticos en la Universidad Complutense de Madrid, Del Rey se ha centrado en la investigación de la acción política del mundo empresarial, las relaciones entre política y economía, el conservadurismo autoritario y la violencia política. En los últimos años se ha convertido en uno de los especialistas de la Segunda República española.

Entre sus publicaciones destacan "Propietarios y patronos" (1992), "La defensa armada contra la revolución"(1995), "El poder de los empresarios" (2002, escrito con Mercedes Cabrera), "Paisanos en lucha" (2008) y la premiada "Retaguardia roja "(2019).

Ha participado en obras colectivas como "Palabras como puños. La intransigencia política en la Segunda República española" (2011) y, en dirección conjunta con Manuel Álvarez Tardío, "The Spanish Second Republic Revisited. From Democratic Hopes to Civil War" (1931-1936) (2011) y "Políticas del Odio. Violencia y crisis de las democracias en el mundo de entreguerras" (2017).