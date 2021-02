Cate Blanchett no ha dejado de sumar éxitos en su dilatada carrera cinematográfica. Pero además de coleccionar actuaciones estelares en la gran pantalla, la dos veces ganadora del Oscar también es una apasionada coleccionista de arte. Tanto que planea construir su propia galería en la campiña inglesa. La estrella australiana, de 51 años, ha diseñado un proyecto en colaboración con el equipo del estudio London’s Adam Richards Architects para rehabilitar un caserón victoriano que en 2016 adquirieron la intérprete y su marido, el guionista Andrew Upton, cerca de la ciudad de Crowborough en East Sussex, en el sureste de Inglaterra, según ha adelantado el Daily Meal.

La idea inicial de la camaleónica actriz era derruir la mansión y construir una nueva, pero se encontró con que la edificación, abandonada desde hace años, estaba habitada por una colonia de murciélagos, una especie en peligro de extinción y por lo tanto, protegida. Ante la presencia de estos inesperados inquilinos, el consejo del distrito de Wealden obligó a la artista a conservar la mansión, por lo que Blanchett ha optado por dejar la estructura de la casa para que los mamíferos voladores sigan viviendo y reproduciéndose sin problemas.

Fusión de arte y cine

Pero Blanchett no es la única. Numerosas celebridades, además de actuar, poseen valiosas piezas de arte y, de hecho, en Hollywood se mueven millones de dólares en obras maestras. Así, a sus 46 años, Leonardo DiCaprio se ha convertido en un gran especialista en este campo. El intérprete asiste a menudo (a veces casi de incógnito para no llamar la atención) a la Art Basel de Miami Beach, un escaparate fabuloso del arte contemporáneo, y a otras ferias de arte de Basilea, Hong Kong, Londres... así como a exposiciones e inauguraciones.

El actor y activista medioambiental posee una valiosa colección de arte moderno, con obras de Salvador Dalí y Pablo Picasso, así como de arte de posguerra que incluye trabajos de Takashi Murakami, Frank Stella y del artista de ascendencia haitiana y puertorriqueña Jean-Michel Basquiat. También colecciona obras de Robert Crumb, Jean-Pierre Roy y del colombiano Oscar Murillo.

Admiración por Frida

Madonna, por su parte, hace la competencia a DiCaprio con cerca de 300 piezas cuyo valor en conjunto supera los 100 millones de euros. La reina del pop, que cuenta con un asesor de arte que le orienta en sus inversiones, posee cuadros de Salvador Dalí, Picasso, Hopper, Man Ray, Léger, Damien Hirst y de la mexicana Frida Kahlo, a la que siempre ha admirado profundamente.

Beyoncé y su marido, el rapero Jay Z, han mostrado en muchas ocasiones sus conocimientos en historia de arte. Un ejemplo fue cuando el pasado 18 de mayo, Día Internacional de los Museos, la pareja viajó a París para grabar un vídeo en el Louvre y enseñar algunas de las piezas más emblemáticas del museo como La Gioconda. De hecho, no es la primera vez que la cantante hace referencia a la enigmática pintura de Leonardo Da Vinci, ya que el célebre cuadro fue portada del álbum de la pareja Everything is love (2018).

Y es que el famoso matrimonio cuenta con una extraordinaria colección de arte. Además de piezas del británico Damien Hirst realizadas especialmente para ellos, también poseen creaciones de Richar Prince, Andy Warhol, Ed Ruscha, Michel Basquiat, Tim Noble, Sue Webster, Laurie Simmons y George Condo.

La directora Sofia Coppola también puede presumir de ser dueña de una cotizada colección de obras de arte. La cineasta tiene pinturas de Elizabeth Peyton, Tracey Emin y William Eggleston colgadas en su salón.

Brad Pitt mantiene también una estrecha relación con el arte. Además de inaugurar en más de una ocasión la Feria de Arte de Basilea, el intérprete es un importante donador en el Museo de Los Ángeles de Arte Contemporáneo, es coleccionista de muebles art decó y adquiere pinturas de artistas como Neo Rauch, valoradas en un millón de dólares.