La Biblioteca Nacional abre este martes la exposición Emilia Pardo Bazán. El reto de la modernidad, un recorrido por la figura de la escritora gallega en el centenario de su fallecimiento que desvela a una “feminista radical, capaz de ser conservadora y progresista a la vez”. La Real Academia Galega participa en la muestra, al haber reunido casi un tercio de las 219 piezas que la componen, entre libros, fotografías, correspondencia, obras de arte y objetos personales de la escritora.

“Ya cuando estaba escribiendo su biografía me surgió esa pregunta inquietante ¿Se puede ser conservadora y progresista a la vez? Sí, porque ella lo fue: intentaba hacer lo de siempre en un país tan polarizado como éste (antes también lo era), y por eso querían encasillarla en la cultura política”, explicó la comisaria de la muestra y biógrafa de la autora, Isabel Burdiel, que señaló que una parte de Pardo Bazán que ha querido resaltar es su “lado moderno y antimoderno”, algo que le pone a la “altura de otros grandes como Baudelaire”. “Era de esos modernos que no creen en toda la modernidad ni que haya una linealidad: no se fían de ella”, comentó.

La muestra incluye más de dos centenares de piezas como libros, manuscritos, fotografías, óleos, dibujos o muebles, además de abordar otras facetas de Pardo Bazán más allá de la de escritora (periodista, crítica literaria, política, empresaria o dramaturga). La exposición también incluye su correspondencia con Pérez Galdós y la propiedad del Pazo de Meirás, el lugar donde vivió muchos años y pasó luego a manos de la familia Franco. “Ella hace Meirás al estilo de Víctor Hugo o de Zola, dice que ahí está grabado en piedra su sentido estético”, consideró.

La Real Academia Galega

Entre las piezas prestadas por la Real Academia se pueden ver manuscritos y mecanografiados con correcciones hechas a mano, como el original Selva [1913], la novela que dejó incompleta e inédita; el también incompleto Apuntes para el absolutismo: teorías de gobierno: sistemas, un texto de teoría política iniciado en 1877, que buscaba dotar al carlismo de un marco filosófico; numerosas fotografías, varias cartas autógrafas de Pardo Bazán adquiridas por la RAG y obras de su biblioteca personal. Desde la Casa-Museo Emilia Pardo Bazán, la Real Academia Galega también aporta destacadas pinturas: el retrato de su madre pintado por Sorolla; o los retratos de Joaquín Vaamonde de la autora y sus hijos. Otras piezas de la casa-museo también formarán parte de la exposición, como un cofre de joyas de estilo Luis XVI o una Virgen de la Leche del siglo XIV-XV en piedra policromada.