Con la remisión de la pandemia, España vivirá en 2022 uno de sus veranos musicales más intensos al unirse los compromisos largamente aplazados y las novedades del calendario, una abundancia que podría jugar a la contra justo ahora que la incertidumbre no llega tanto por la salud como por el bolsillo.

"Hay una sobreoferta, está claro", reconoce a Efe el presidente de la federación Es_Música, Kin Martínez, lo que ha provocado "una crisis de equipamientos y un déficit de personal cualificado", mermado de partida por la fuga de mano de obra en dos años sin grandes espectáculos.

A la vez, la acumulación de "tickets" de eventos aplazados ha ido en detrimento de la compra de nuevas propuestas, así como una falta de singularidad en muchos de los carteles, "muy repetitivos".

"Y, sobre todo, aunque haya ganas por parte del público, hay una generación que ha sufrido una larga crisis financiera a la que ahora se suma otra de tipo energético, que no solo reduce su poder adquisitivo, sino que aumenta los costes y, por tanto, también los precios de las entradas", apunta.

Ante una agenda que incluirá a Rosalía, Dua Lipa, Iron Maiden o Red Hot Chili Peppers, el presidente de Live Nation en España, Robert Grima, señala quiénes podrían llevarlo peor. "Hemos afinado para que todas las bandas encuentren su público, pero con tanta oferta pueden sufrir los de la mitad de la tabla", pronostica, un perjuicio que ya se ha notado en la cancelación de Pussy Riot.

Grandes conciertos internacionales

Este miércoles, The Rolling Stones darán el pistoletazo de salida en el Wanda Metropolitano de Madrid no solo a su gira europea, sino a una temporada estival de la que ellos serán uno de los platos fuertes.

Ese mismo día aterrizará en el Palau Sant Jordi de Barcelona una de las giras pop más esperadas y pospuestas, la de Dua Lipa y su disco "Future Nostalgia", que el viernes pasará también por el Wizink Center de la capital española.

Sin tiempo para recuperar el aliento, el día 4 Red Hot Chili Peppers desembarcarán en el Estadio de la Cartuja de Sevilla y el 7 en el Estadi Olimpic de la ciudad condal.

Marc Anthony aterrizará el 17 de junio en el Estadio del Espanyol, en Barcelona, y pasará por otras ciudades como Santiago de Compostela (Monte do Gozo, 19) hasta el cierre el 8 de julio en el Estadio de Gran Canaria.

Entre medias, Camilo actuará en La Cartuja el 18 de junio, el 25 en el Wizink Center y el 26 en el Palau Sant Jordi. El argentino Andrés Calamaro, que el 29 de mayo ya tocará en el Auditorium de Bilbao, pasará por varios festivales veraniegos y, el 28 de junio, por el Wizink Center.

Sebastián Yatra llevará su "Dharma Tour" a Madrid (29 de junio, Wizink Center) y Barcelona (1 de julio, Palau Sant Jordi).

Un día antes en ese mismo espacio estará Alicia Keys, que viajará el 4 de julio al Wizink Center, donde el 3 de julio recalarán Kiss y donde el 6 y el 7 de julio actuarán los también legendarios Queen, con Adam Lambert como vocalista.

Juan Luis Guerra arrancará gira española el 1 de julio en Chiclana de la Frontera (Cádiz) y pasará por 6 ciudades hasta su final en el Wizink Center el 10 julio. Allí el día 8 también tocará el "Papi Juancho" Maluma, que además irá a espacios como la plaza de toros de Palma de Mallorca (día 17) o la de Murcia (21).

Alejandro Fernández y sus mariachis pisarán A Coruña (Coliseum, 17 de julio), Madrid (Wizink Center, 26) y Santa Cruz de Tenerife (recinto ferial, 30 de julio), mientras que Iron Maiden recalará en el Estadi Olimpic de Barcelona el 29 de julio.

Ese viernes, el Wizink Center recibirá el único concierto de una de las estrellas del momento, Harry Styles, y ya en el límite del verano, el 21 de septiembre, desembarcará allí "The We Tour" de Arcade Fire.

Festivales gigantes

Este verano será el del retorno a plena potencia de los grandes festivales. Este mismo fin de semana arranca con 12 días de programación Primavera Sound en Barcelona, con Massive Attack, Beck, The National, The Strokes, Gorillaz y Nick Cave en su oferta.

A su término, llegará también en la ciudad condal el Sónar, con The Chemical Brothers, C.Tangana y Nathy Peluso, entre otros.

Aún en junio, Mallorca Live Festival se pondrá las pilas sirviendo antes que nadie las actuaciones internacionales de Franz Ferdinand, Christina Aguilera o Muse.

Los británicos estarán también en Mad Cool de Madrid, que del 6 al 10 de julio se ha armado con algunos de los hitos de la temporada, a destacar Metallica, Queens of the Stone Age y Florence + The Machine.

The Killers, que formarán parte de su cartel, estarán igualmente en esas fechas en Bilbao BBK Live, que contará asimismo con J Balvin, LCD Soundsystem y Pet Shop Boys.

Una semana después llega Daddy Yankee con su gira de despedida al Madrid Puro Reggaeton y a Puro Latino Torremolinos (Málaga), así como el veterano Festival Internacional de Benicàssim (FIB), con Kasabian, Justice y Two Door Cinema Club en su cartel.

Del 21 al 23 de julio se estrenará Diversity en Valencia, con Black Eyed Peas, H.E.R., Iggy Pop, Maneskin y Ozuna.

Otras dos novedades festivaleras, Andalucía Big Festival de Málaga y Mad Cool Sunset en Madrid se asomarán en septiembre para compartir un sonado retorno, el de Rage Against The Machine.

Sin olvidar que a lo largo del verano se celebrarán ciclos como Jardins de Pedralbes en Barcelona, Noches del Botánico en Madrid y Starlite en Marbella que permitirán disfrutar de Patti Smith, Tom Jones, Carlos Vives, Juanes o Wilco. El festival malagueño, además, contará con la única fecha de Diana Ross en España.

La armada española

Entre los artistas españoles también habrá eventos para la historia como el debut de Vetusta Morla ante 45.000 personas en el Wanda Metropolitano el 24 de junio, un espacio que este mismo 4 de junio calentará Alejandro Sanz en el inicio de su gira.

El suyo será el "tour" nacional más grande del año, con paradas en estadios y grandes espacios como en Valencia (doble cita en la Ciudad de las Artes y las Cientas los días 10 y 11 de junio), Sevilla (Benito Villamarín, 16 de junio), Zaragoza (La Romareda, 25 de junio) o Cádiz (Ramón de Carranza, 8 y 9 de julio).

Otro madrileño, Leiva, actuará los días 1 y 5 de junio en el Wizink Center, para luego volar al Poble Espanyol de Barcelona (día 10) y a una extensa gira por el país.

En esas fechas, concretamente el 7 de junio en Murcia, arrancará la larga despedida de los escenarios nacionales de Joan Manuel Serrat.

Aunque si hay un "tour" de un español que detendrá las miradas será el de Rosalía, que se iniciará el 6 de julio en el recinto ferial de Almería. Habrá más paradas, incluido doble pase en Madrid (Wizink Center, 19 y 20 de julio) y Barcelona (Palau Sant Jordi, 23 y 24 de junio).

Ya en septiembre otra catalana, Aitana, pondrá el broche al verano con seis conciertos por grandes espacios como el Palau Sant Jordi de Barcelona el día 3 o el Wizink Center de Madrid el 18.