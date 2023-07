Los sindicatos de actores y guionistas estadounidenses continúan en huelga tras no llegar a un nuevo acuerdo con los estudios. Las consecuencias de la movilización, que ha paralizado la industria de Hollywood, siguen haciéndose notar en cada vez más partes del sector. Los últimos afectados han sido los Premios Emmy, que han anunciado que se posponen de forma indefinida.

Tal y como confirma 'Variety', la Academia de Televisión ha decidido posponer la gala de premios mientras la huelga siga en marcha. En los planes originales, la celebración de los Primetime Emmys iba a tener lugar el 18 de septiembre, mientras que la entrega de los Creative Arts Emmy Awards, que reconocen categorías más técnicas y creativas, estaban marcadas para el 9 y el 10 de ese mismo mes.

Pese a cancelar tales fechas, la Academia no se ha aventurado a proponer una nueva, dejando la gala de sus prestigiosos galardones en un retraso indefinido. Los nominados fueron anunciados el pasado 12 de julio, el mismo día en que el Sindicato de Actores (SAG-AFTRA) comenzó su huelga, uniéndose a la de guionistas, los cuales llevan manifestándose desde principios de mayo.

Desde que el pasado 2 de mayo el Sindicato de Guionistas (WGA) anunció que se iban a la huelga, han sido varias las ceremonias de premios que han visto alterado su calendario en este 2023. Los Premios Peabody fueron cancelados y los Tony tuvieron que realizar cambios significativos de última hora para poder celebrarse.

Sin embargo, la Academia de Televisión confió en mantener sus fechas de septiembre a la espera de que sindicatos y productoras llegaran al fin a un acuerdo. Esto no se ha producido y, a falta de poco más de un mes, la organización ha visto imposible que los Emmy puedan celebrarse con normalidad.

Las series con más nominaciones de 2023 han sido Succession, que opta a 27 premios, 'The Last of Us', que opta a 24, 'The White Lotus', que puede lograr 23, y 'Ted Lasso', que alcanza las 21 nominaciones. Para conocer quiénes serán los grandes triunfadores hay que esperar a que la Academia oficialice una nueva fecha, que podría no llegar mientras la huelga no se solucione.