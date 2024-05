Bizarrap vuelve al hip-hop en su sesión 60 junto a la dominicana Lismar

El productor argentino Bizarrap publicó su sesión número 60 junto a la artista dominicana Lismar, en la que regresa a su estilo original más centrado en el hip-hop y el rap que caracterizó al músico en sus primeras publicaciones.

Apenas un mes después de presentar su proyecto junto al intérprete mexicano Natanael Cano, que acumula más de 35 millones de reproducciones en YouTube, el de Ramos Mejía (provincia de Buenos Aires) publicó su nueva y esperada colaboración, a la que se suma una canción extra, al igual que ocurrió con el artista de ‘corridos tumbados’.

La sesión donde 'Biza' recupera ese estilo que hizo famoso al músico y habla mucho de la fulgurante carrera de la cantante caribeña hasta llegar a este momento, remarcando la dura infancia que la artista tuvo que sufrir en el barrio de Los Mina de Santo Domingo, famoso por sus habitantes afroamericanos, los 'cimarrones'. "Como Lominera a mis problemas los enfrento", dice la letra de la canción.

La artista presume a lo largo de las estrofas de todo lo que ha conseguido con sólo 18 años, mientras que en el estribillo Lismar cambia su atuendo y presume de que ahora "es la moda" gracias a su trabajo y esfuerzo, con una base rítmica totalmente diferente.

El metraje finaliza con la transformación de la intérprete en un personaje de videojuego retro, tras lo cual aparece la frase: "Ver el siguiente video, ¿sí o no?", al puro estilo de los juegos recreativos.

La imagen en el segundo tema, 'Subió la temperatura', comienza con el productor de niño jugando a una consola que imita a la Playstation 1, y adquiere esa sensación pixelada 'vintage' a la vez que honra a grandes títulos del género como 'Resident Evil', mostrando a los dos artistas perseguidos por una horda de zombis.

Mientras demuestra su 'flow' rapeando a un tempo vertiginoso, el video musical se convierte en un homenaje a los videojuegos como 'Grand Theft Auto' o el 'Dead Rising', a la vez que surgen otros emblemas de la época como la antigua cadena estadounidense de alquiler de películas 'Blockbuster'. "No te compares, nunca vamos a ser iguales, ando con mis tigueres y to son anormales, No hay rating del 1 al 10, yo soy un 100", cuenta en la canción.

El video está codirigido por Bizarrap, lo que supone la primera vez que el artista expone su creatividad audiovisual más allá de haber formado parte del equipo de alguno de sus videos promocionales.

Patricia Lismary Fernández Soto, más conocida como Lismar, empezó a adquirir fama en las batallas de 'freestyle', donde se destacó y se hizo un nombre como otros artistas del continente como el argentino Duki. Lismar es el segundo artista de su país en sacar una sesión con Bizarrap desde la Sesión #43 con el trapero Chucky73 en 2022.

La colaboración llega casi cuatro meses después de que lanzara la número 58 con la joven artista puertorriqueña Young Miko, que acumula ya más de 170 millones de escuchas en la plataforma Spotify.

Anteriormente, 'Biza' había publicado un proyecto con su compatriota, el rapero Milo J, una sesión que llegó acompañada del proyecto 'En dormir sin Madrid', producción en colaboración y que mezcló el sonido urbano con imágenes de varios enclaves argentinos.

En la última edición de los Premios Latin Grammy, celebrada en noviembre pasado en Sevilla (España), el argentino fue uno de los grandes triunfadores de la noche haciéndose con tres de los principales galardones.