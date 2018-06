El Colunga, con sólo dos efectivos para visitar el sábado al Langreo

Son 45 días sin entrenar ni competir. El Colunga llegará con lo justo para el encuentro que la Federación Española fijó para el sábado en Langreo, como resolución al lío de las camisetas. "Me puse en contacto con los futbolistas y a día de hoy tengo confirmados a dos jugadores para el partido, varios me han dicho que no pueden acudir por distintos motivos: viajes, trabajo, vacaciones...", explica José Ángel Toyos, presidente del Colunga, que añade que han remitido un recurso a la Federación para que el choque no se dispute: "No tenemos categorías inferiores para poder acudir a ellas". Quien sí estará es el entrenador, José Luis Rodríguez, a pesar de haberse comprometido con el Llanera. "Iremos a Ganzábal con ocho, con cinco, con seis, con los que sean... Si nos obligan a ir a ese partido, el Colunga va a cumplir", afirma Toyos.