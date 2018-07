Un canario con corazón marinista

El capitán del Marino de Luanco, Guaya, se encuentra estos días recargando pilas en Las Palmas cerca de los suyos. El lateral canario dejó los deberes hechos antes de marcharse se vacaciones y fue uno de los primeros en renovar por el conjunto luanquín, para afrontar así su décima temporada vistiendo de azulón. "Cuando estás a gusto en un sitio no hay mucho que pensar. Tengo 33 años y mucho tendrían que cambiar las cosas para no terminar mi carrera jugando en Asturias y el proyecto del Marino vuelve a ser muy bueno", sostiene el jugador.

El canario ya vivió un ascenso a Segunda B en el conjunto luanquín, en 2011, y este año quiere volver a intentarlo. "Siempre que siga aquí es porque el Marino va a intentar ascender. Si no fuera ese el objetivo, yo me iba a un equipo más tranquilo, pero la ilusión de volver a ver al Marino en Segunda B no me la quita nadie", sentencia.

"El club se está tomando con calma la confección de la plantilla porque este año no va a ser fácil. Con el descenso del Caudal, que está fichando muy buenos jugadores, y el ascenso del Langreo va a ser un mercado complicado, pero el presidente -Luis Gallego- siempre tiene paciencia y seguro que tendremos un buen equipo", señala el capitán marinistas.

Fichó en 2009 por el club luanquín y en la última campaña en Segunda B, la 2014-2015, se convirtió en el capitán. "Supongo que volveré a serlo, porque en el Marino se respeta eso de la antigüedad", añade el lateral zurdo. Y de momento no se le ha pasado por la cabeza dejar de jugar. "Lo tengo claro, mientras me encuentre para jugar seguiré jugando al fútbol. La verdad es que siempre tuve mucha suerte con las lesiones, y la más grave creo que fue la que tuve hace tres meses, que me tuvo cuatro semanas fuera. Así que espero que me quede rato de fútbol", afirma. Por el momento, va a cumplir la década en la filas luanquinas y con la ilusión del primer día.

Un Lugo-Racing en Miramar. Por otro lado, el Marino de Luanco anunció que este verano organizará un partido amistoso que enfrentará en Miramar al Racing Club de Santander y el Club Deportivo Lugo. Será el próximo 27 de julio a las 19.00 horas. "El Racing repite después de la satisfactoria experiencia del año pasado", explican desde el club, que espera un gran ambiente para vivir un partido de otra categoría, entre el Lugo de Segunda y el conjunto santanderino de Segunda B. La entrada, que será para el Marino, tendrá un precio de 10 euros para los adultos, 5 para los sub 18 y será gratuita para los menores de 10 años.