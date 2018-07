Javi Sánchez, Dani López y Héctor siguen en el Langreo

El Langreo suma tres jugadores más a su plantilla de Segunda B. Tras confirmar la continuidad de Nacho Calvillo, Acebal y Cristian, el conjunto de Ganzábal anunció ayer las renovaciones de otras tres piezas importantes; Javi Sánchez, Dani López y Héctor Nespral. El equipo langreano sigue planificando la plantilla de la próxima temporada, con más renovaciones a punto de confirmarse. Es el caso de las de jugadores como Aimar Gulín u Omar Sampedro. Por su parte, en el apartado de salidas, el conjunto langreano no cuenta con dos futbolistas para la próxima temporada. Los defensas Miguel y Pelayo no seguirán en el Langreo. Este último no aceptó la propuesta de renovación presentada por el cuadro de Ganzábal, informa P. PÉREZ.