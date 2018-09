Pablo Carreño: "Podemos ganar a Francia sin Rafa Nadal"

El deseo de jugar como número uno del equipo de Copa Davis de España este fin de semana contra Francia en Lille brilla en los ojos de Pablo Carreño, que, situado en el puesto 21 del mundo, asume que ante la baja de Rafael Nadal debe ser él quien lidere al conjunto de Sergi Bruguera. El gijonés y Roberto Bautista (26 ATP) se perfilan como las bazas del capitán español para los individuales frente a una Francia cuyo director técnico, Yannick Noah, tiene la duda de colocar al novato Benoit Paire junto con Lucas Pouille para los individuales, y dejar fuera al experimentado Richard Gasquet, que tiene ya 32 años. Tras dos días de entrenarse a tope, sin resentirse de la sobrecarga en el aductor izquierdo que le obligó a retirarse en la segunda ronda en Nueva York, Carreño comenta que a pesar de la ausencia de Nadal es posible ganar a Francia en casa.

- ¿Qué significa para usted jugar la Copa Davis?

-Siempre ha sido un sueño poder ganarla y más ahora que es la última edición con este formato. Es una competición muy exigente, hasta que no la juegas no sabes realmente como es. Cuando era pequeño y la veía por televisión, me llamaba mucho la atención.

- ¿Siente el peso de tener que ganar sus puntos?

-Más que un peso es una alegría estar en el equipo. Siempre lo he deseado y ahora que lo consigo, y que encima soy el número uno por la ausencia de Rafa, es también un pequeño logro, una recompensa. Obviamente tiene su responsabilidad y su parte menos buena, pero es algo positivo.

- ¿Es posible ganar a Francia en casa, y sin Nadal?

-Sí. Tener al número uno del mundo en tu equipo te ayuda, pero España tiene grandes jugadores. Sin Rafa contamos con un equipo bastante completo y equilibrado, con buenos jugadores para el individual y el doble. Se juega en pista cubierta y contra un equipazo como Francia, pero tiene también bajas como las de Tsonga y Monfills. Con la ausencia de Rafa los favoritos van a ser ellos. Deben ganar jugando en casa, con su público, eligiendo pista, pelotas. Nosotros, a disfrutar, sabiendo que los partidos son muy igualados. Estamos acostumbrados a jugar contra Paire, Pouille y Gasquet en el circuito. Obviamente, ellos cuentan con la ventaja de jugar en casa, pero también eso puede pasarles factura y tener exceso de nervios.

- ¿Qué papel juega Feliciano López, el más experimentado?

-A Feli le gusta mucho la Copa Davis, se ha entregado mucho a ella. Tiene mucha experiencia y ganas de estar en la final. Es el jugador con más experiencia del equipo, con muchas Davis ganadas y muchos partidos. Es un poco el que lleva la batuta en cuanto a animar y a poner ese punto de tranquilidad que se necesita. Siempre ayuda tener al lado a un jugador como Feli.

- ¿Qué le parece el estadio?

-Es una barbaridad. Nunca había jugado en un sitio parecido. La pista central del US Open es increíble, pero es una pista de tenis. Esto es un estadio de fútbol habilitado para el tenis. El graderío, impresionante. No me quiero ni imaginar cuando esté lleno.

- Parece claro que usted jugará el viernes.

-Físicamente estoy mejor, jugué un partidito con Roberto y las sensaciones fueron buenas, pero vengo de una lesión, los partidos son a cinco sets. Ahí también el capitán y el médico tienen que decidir. Por mi jugaría siempre, si fuera un torneo ATP saldría a jugar cien por cien, pero la responsabilidad de estar en un equipo te hace mirarlo con más cuidado.