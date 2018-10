El Sporting B busca su primer triunfo en casa

Ni el Sporting B ha sido capaz de ganar en casa, ni el Arenas de Getxo lo ha hecho como visitante. Así se presenta el duelo entre ambos de esta mañana (12 horas, Mareo), con la intención de cambiar el signo de sus respectivas dinámicas. Con Pelayo Morilla, como previsible titular, el once inicial sería Christian Joel; Bogdan, Pelayo Suárez, Álex Zalaya, Carlos Cordero; Pablo Fernández, Isma Aizpiri, Pedro Díaz, Pelayo Morilla; Gorka Santamaría y Neftalí.

Por su parte, el Vetusta, que logró la semana pasada un triunfo importante y de prestigio ante el Athletic B, quiere mantener esas buenas sensaciones en su visita al Tudelano (17 horas), que aún no conoce la derrota en su campo. Rozada tiene las bajas de Javi Hernández, Jorge Mier, Steven y Javi Mier,. Un posible once sería Gorka Giralt, Lucas Ahijado, Ugarte, José Martínez, Lobato, Lolo, Edu Cortina, Jimmy, Ernesto, Roberto Alarcón y Casi.