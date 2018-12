El bautismo de Fidalgo

La plácida noche copera del Madrid (6-1 al Melilla) sirvió para rehabilitar a algunas estrellas (Isco y Asensio a la cabeza) y acunar a otras nuevas. En el segundo grupo, un asturiano. Álvaro Fidalgo (Hevia, Siero, 1997) disputó ayer sus primeros 12 minutos en el Madrid, convirtiéndose en el primer jugador del Principado en hacerlo tras Javi Paredes, que hizo lo mismo en dos partidos coperos en las temporadas 2003-04 y 2004-05. "Debutar en el Bernabeu es increíble", explicó el centrocampista tras su estreno en el coliseo blanco.

Para Fidalgo fueron los últimos 12 minutos de un choque con poca historia. Con Asensio e Isco reuniendo méritos para volver a gozar de la confianza de Solari, hicieron sendos dobletes, y con Vinicius, otro tanto con una celebración excesiva, como atracción para la grada. El otro gol fue del canterano Javi Sánchez. El tanto del honor para el Melilla (en el que no jugó el portero asturiano Dani Barrio) fue obra de Yacine desde el punto de penalti.

Los últimos minutos del choque, con el pescado vendido, sirvieron para ver en acción a la perla asturiana, que estuvo muy activo en el ataque de los de Solari. "Era mi sueño desde niño. Debutar en el Bernabéu es algo increíble. Cuando estás en el banquillo y sales al campo y ves a toda la gente en el estadio es una sensación increíble. He trabajado mucho para conseguir que llegue este día, estoy muy feliz", explicó el futbolista. "Solari me ha dicho que disfrutara, que lo he conseguido con trabajo. Solo tengo buenas palabras, he jugado con él tres años y siempre he estado muy a gusto", añadió.