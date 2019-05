Escribá: "Me encanta Messi, pero prefiero que no venga"

El entrenador del Celta, Fran Escribá, no se fía de las rotaciones que pueda realizar Ernesto Valverde y espera un partido "complicado" ante el Barcelona, aunque reconoció que la ausencia de Leo Messi es una buena noticia para los suyos. "Con independencia de la exhibición del otro día, soy de los que consideran a Messi el mejor jugador que he visto. Me encanta verle jugar, pero prefiero que no venga. Lo que ha hecho él no lo ha hecho nadie". Messi no estará hoy en Balaídos (20.45, Partidazo) al igual que Ter Stegen, Sergi Roberto, Piqué, Jordi Alba, Busquets, Rakitic y Luis Suárez.

Ernesto Valverde completó la convocatoria con suplentes habituales y los jugadores del Barça B Iñaki Peña (portero), Wagué (defensa), Álex Collado y Riqui Puig (centrocampistas). El técnico azulgrana señaló que, pese a las rotaciones, "el equipo va a salir motivado y con la intención de ganar, No tengáis ninguna duda". Y defendió los cambios en la alineación "porque son necesarios" de cara al partido de vuelta de martes frente al Liverpool.

Mientras, Escribá dijo que es "lógico" que Valverde realice rotaciones. "Aunque tienen un gran resultado, les espera un partido difícil la próxima semana y es lógico que quieran gestionar los esfuerzos a esta altura de la temporada. Con independencia de eso, seguro que vamos a ver un buen Barça", apuntó el técnico valenciano, que negó un "exceso de confianza" de los suyos.

Durante su intervención apeló a la fortaleza que están exhibiendo en Balaídos, donde han ganado los tres últimos partidos, y confirmó que Iago Aspas está "perfecto" para ser titular hoy. "Estamos siendo muy fuertes en los partidos de casa, en parte, por el apoyo de nuestro público. Estoy convencido que en un partido tan importante y que está tan cerca del final la gente va a jugar con nosotros. Una parte muy importante del resultado pasa por ese apoyo que estamos recibiendo".

Por otra parte, Valverde defendió su planteamiento en el último partido de 'Champions': "Tenemos un estilo definido y el otro día el rival nos planteó un partido con unas características determinadas y teníamos que contrarrestarlo. Nos adaptamos a las circunstancias, nada más". Pese al gran resultado logrado, el preparador extremeño no se ve, ni mucho menos, en la final. "La eliminatoria no está cerrada. Sabemos de lo que es capaz el Liverpool".

En Balaídos participarán los menos habituales, como el meta Jasper Cillessen. "Cuando la temporada pasada fuimos campeones ya jugó algún partido para preparar la final de Copa", recordó Valverde, que elogió a Aleñá, otra de las novedades hoy. "Le veo preparado. Es verdad que hay mucha competencia en su posición, pero está dando pasos importantes y tenemos muchas esperanzas puestas en él. En la faceta defensiva lo vemos progresar, y en ataque cada vez tiene más desparpajo", destacó.

También es probable que hoy juegue Arthur, a quien el técnico sacrificó ante el Liverpool. Valverde desveló que el brasileño "viene sufriendo un problema físico hace tiempo".