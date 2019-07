Iván Cortina será el 21.º asturiano que tome la salida en el Tour de Francia

Por séptimo año consecutivo, Asturias tendrá, al menos, a un representante en la salida del Tour de Francia. El gijonés Iván García Cortina cogerá el relevo de Dani Navarro, ausente este año por lesión tras su caída en el Giro de Italia, y se estrenará así en la "Grande Boucle", la gran vuelta por etapas más prestigiosa del ciclismo. "Estar en la carrera más grande del mundo es un orgullo, es la competición que siempre vi desde pequeño en mi casa y ahora, voy a competir en ella", declaraba ayer a LA NUEVA ESPAÑA desde Andorra el asturiano antes de partir hoy hacia Bruselas (Bélgica), donde el sábado se dará el pistoletazo de salida a la 106.º edición. El día 6 de julio debutará con "una motivación extra", a lo que acompañarán buenas piernas como atesoran los resultados cosechados en lo que va de temporada, donde se ha visto al gijonés muy activo en todas las carreras en las que ha participado, incluso logrando un triunfo de etapa -su primero como World Tour profesional- en el Tour de California.

El Bahrein-Merida, su equipo, no ha dudado en seleccionar al gijonés entre uno de sus ocho corredores, pasando a engrosar así el historial de ciclistas asturianos participantes en la ronda gala. Iván Cortina se convertirá en el vigesimoprimero de una lista que abrió en el año 1.968 Vicente López Carril y que cuenta con ilustres como José Manuel Fuente "El Tarangu", Chechu Rubiera, Samuel Sánchez, Benjamín Noval Dani Navarro -que con nueve participaciones es junto a Vicente López Carril el que más veces ha tomado la salida en el Tour- o el periodista de LA NUEVA ESPAÑA José Enrique Cima, que cuenta en su trayectoria con dos presencias en la ronda francesa (en 1.977 y 1.978). "Es un orgullo para mí entrar en esa lista, trataré de dejar el pabellón bien alto", comentó Cortina.

El gijonés, con su descaro habitual sobre la bicicleta y fuera de ella y con la naturalidad que le caracteriza, va a por todas. Más si cabe teniendo en cuenta que su equipo, salvo indicaciones de última hora, no luchará por la clasificación general a pesar de contar en sus filas con Vincenzo Nibali y Rohan Dennis, por lo que habrá mayor libertad para los ocho corredores del Bahrein-Merida. "Trataré de buscar una fuga y, como no, luchar por un triunfo de etapa. Creo que voy a tener libertad en algunas etapas y en otras tocará trabajar", explica. Llega avalado por su buen rendimiento y sensaciones, las últimas, en Suiza, donde se fue "con muy buen sabor de boca" y donde "me encontré muy bien".

"Lo principal es terminar"

Su ilusión es máxima y quiere devolver al equipo la confianza depositada en él. Tiene claras sus metas a seguir y piensa en llegar a los Campos Elíseos, donde finalizará la prueba el próximo día 28 de julio. "Lo principal es terminar el Tour e intentar hacerlo sin caídas, sé que se vive mucho estrés en cada etapa y es un poco lo que más me preocupa, pero espero superarlo y experimentar la sensación que se vive en una carrera en la que hay tanta gente en las cunetas", argumenta cargado de emoción.

A sus 23 años, Iván Cortina es uno de los elegidos para tomar parte del Tour de Francia a pesar de su corta edad, al alcance de muy pocos. Al margen de disfrutar de todo lo que le rodeará en una competición de tal índole, el ciclista gijonés sabe que serán "tres semanas muy duras, con un ritmo fuerte en cada etapa", pero es consciente de que es el peaje que ha de pagar para estar en la emblemática carrera francesa, que suma un nuevo nombre a su historia procedente del ciclismo asturiano.