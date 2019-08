El rey Salomón llega a Miami

La primera escuela de fútbol creada por LaLiga en Estados Unidos está en manos de un gijonés. Felipe Vega-Arango Alonso (Gijón, 1977) ha iniciado en Miami una nueva experiencia de la mano de la patronal del fútbol español, quien le ha ofrecido este proyecto después de que el que fuera entrenador de las categorías inferiores del Sporting hiciera historia como seleccionador y director técnico de Islas Salomón, donde en algo más de dos años conquistó los mejores resultados en toda la trayectoria de este combinado perteneciente a Oceanía. "Es una responsabilidad y una oportunidad muy grande", reconoce Felipe, cuya popularidad en su anterior destino le llevó a ser conocido cariñosamente como el rey de Salomón. La tarea incluye impartir cursos de entrenador en otras zonas del país norteamericano.

"Acabo de finalizar un curso en Ohio, ahora estoy en Miami viendo jugadores y después me iré a Chicago para dar otro curso", explica Felipe Vega-Arango, encantado de que su agenda eche humo desde hace meses, cuando desde LaLiga se le comentó que había esta posibilidad de iniciar un nuevo trabajo en Norteamérica y tenían interés en que fuera la persona encargada de desarrollar una academia de formación en la que se plasmaran los valores del fútbol español. No dudó. Estados Unidos le vio nacer como entrenador hace dos décadas. El gijonés inició en Boston su trayectoria en los banquillos en los equipos de Cambridge. Allí le llegaron los primeros reconocimientos. Fue distinguido en dos ocasiones como mejor entrenador de la High School y el "Boston Globe" le entregó el premio más prestigioso de la cantera. Trabajó después como ojeador del equipo olímpico estadounidense en categoría junior (de 1998 a 2003) y lo dirigió durante dos temporadas.

Felipe, que en su etapa en la cantera del Sporting llegó a mantener invicto al cadete B rojiblanco durante casi tres temporadas completas, es ahora el responsable de la denominada LaLiga coaching school with US Club Soccer de Miami. "Contamos con 150 niños desde benjamines a juveniles y ahora estamos viendo niñas para hacer dos equipos, uno infantil y otro cadete", detalla el hijo del expresidente del Sporting. El "soccer" está empezando a ganarle terreno a otros deportes mayoritarios como el baloncesto, el fútbol americano o el béisbol. "Es la primera academia de LaLiga en Estados Unidos, donde el mercado y la exigencia es muy grande. Estoy muy agradecido a LaLiga y a Hugo Blanco (responsable de proyectos) por elegirme a mí para llevar a cabo este reto", subraya el gijonés, que tuvo sobre la mesa ofertas importantes para continuar con su carrera en los banquillos en otros países. Y es que el éxito obtenido en Islas Salomón no pasó desapercibido ni para los clubes de la máxima categoría de la vecina Australia, ni tampoco para el emergente mercado chino, donde se están realizando inversiones de dinero importantes para tratar de trabajar en la formación siguiendo el modelo europeo. Felipe, que incluso recibió la felicitación de Boban y Maldini durante la etapa de ambos en la secretaría de la FIFA, tuvo claro que quería seguir ligado al departamento de desarrollo técnico internacional de LaLiga. "Ahora iré a Gijón unos días y después volveré porque la academia estará ya en funcionamiento a finales de agosto", concluye el exrojiblanco Felipe Vega-Arango.