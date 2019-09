Riki vuelve a escena

Preguntado por el sustituto de Tejera en el once del Oviedo, Sergio Egea, en la rueda de prensa que realizó tras el entrenamiento de ayer, no se olvidó de un candidato que tiene ficha con el filial pero al que siempre tiene muy en cuenta. Riki fue una de las grandes noticias de la pretemporada azul y, aunque su equipo vaya a ser el Vetusta, seguirá teniendo oportunidades con el primer equipo (en la primera jornada, ante el Deportivo, ya jugó cuatro minutos). Una de ellas puede que le llegue mañana (18 horas) ante el Mirandés.

Todo hace indicar que el centrocampista va a entrar en la convocatoria del primer equipo para desplazarse a Miranda de Ebro ya que no entró en la lista del filial, que juega mañana (13 horas) en el campo de Las Palmas Atlético. Una lista en la que sí está el delantero Obeng, otro de los jugadores del filial que suele contar en los planes de Egea.

Tejera no puede jugar mañana en Miranda de Ebro al cumplir un partido de sanción por ver cartulina roja en la derrota de los azules ante el Fuenlabrada. Una ausencia notable que obliga a Egea a plantearse varios escenarios. Uno de ellos es el de cambiar el sistema y jugar con tres mediocentros, algo que ya hizo en las dos primeras jornadas de Liga, colocando a Edu Cortina por delante de la defensa y a Lolo y a Tejera por delante de él. Sin Tejera, la pareja de Jimmy y Lolo es la más probable, aunque, si finalmente decide apostar por Riki en el once, tendrían que ser o Lolo o Jimmy los que jugaran algo más retrasados, ya que Riki está más cómodo cerca de los atacantes.

La otra opción, con tres medios, es la de volver a confiar en Edu Cortina y que Egea escoja entre Jimmy, Lolo y Riki a los dos medios que vayan a jugar más adelantados. Un esquema en el que los extremos estarían ocupados por Sangalli y Saúl Berjón.

La posibilidad de jugar con dos mediocentros, quizás apostando por colocar a Joselu y Ortuño en punta o quizás volviendo a apostar por una línea de tres por delante del doble pivote, con Sangalli, Omar Ramos y Saúl Berjón, también está encima de la mesa. En este caso las opciones de jugar para Riki bajarían bastante y Lolo y Jimmy tendrían muchas opciones de formar como pareja de medios de inicio.

Un amplio ramillete de opciones que depende, sobre todo, del dibujo que finalmente decida Egea para afrontar mañana el choque de Anduva.