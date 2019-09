El Caudal busca gol

CAMPO: Hermanos Antuña

hora: 17.00

ÁRBITRO: Menéndez feito

Un victoria y dos empates. Tres goles a favor y uno en contra. El Caudal afronta la cuarta jornada de liga con dudas y con la sensación de avanzar aún sin pisar el acelerador a fondo. Los titubeos del equipo parecen más relacionados con las dificultades para hacer gol que con el juego desplegado. El equipo de Manolo Simón apunta buenas maneras en lo que se refiere a la construcción de fútbol, pero arriba tienen dificultades para definir. Ante el Gijón industrial, actual colista de la competición, los blanquinegros afrontan una buena ocasión para salir reforzados.

El Caudal buscará esta tarde auparse a la zona alta de la tabla con dos bajas significativas que lastran, precisamente, la línea de ataque del equipo, la que más está sufriendo en el arranque de la temporada. Beneitez no ha superado sus dolencias musculares y el capitán Borja Navarro sigue con problemas de pubis, aunque podría dejar la enfermería en breve. Contando con estas ausencias, el equipo inicial que esta tarde salga al Hermanos Antuña para enfrentarse al Gijón Industrial es muy probable que sea el formado por Davo Armengol, Keko Roza, Omar, Keko Hevia, Cabranes; Mendi, Guille Pinín, Diego; Coutado, Cristian y Jandrín. El 4-3-3 de Manolo Simón parece innegociable.

El Caudal Deportivo realizó ayer por la mañana la última sesión preparatoria, en la que Manolo Simón trabajo con la plantilla los últimos detalles de cara al partido de esta tarde. En el equipo mierense no se fían del mal inicio de temporada que han hecho los gijoneses, que en estas primeras tres jornadas no han logrado sumar más que un punto. Aún con todo, los informes que maneja el cuerpo técnico blanquinegro subrayan que el rival de esta tarde es un equipo bien armado que, pese a no conocer aún la victoria, han competido en todos los choques disputados. Por parte del Caudal, la victoria conseguida hasta la fecha fue precisamente en el único partido disputado en casa, doblegando a L´Entregu por 3-1. Fuera ha cosechado dos empates sin goles.