Mourinho: "El presidente del Real Madrid me ama y yo a él"

Mourinho, ex entrenador del Real Madrid, aseguró ayer en su presentación como nuevo técnico del Tottenham que "el presidente del Real Madrid me ama y yo a él". Mou aseguró que este tiempo alejado de los banquillos le ha servido para analizar los errores cometidos , pero reconoció que "cometeré nuevos". El luso, que llegó a asegurar en dos ocasiones que no entrenaría a los Spurs tras su paso por el Chelsea, afirmó que "nadie quiere más que yo que el Tottenham gane".