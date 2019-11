Por las crestas del Cornión

Kico Cerdá, Martín Moriyón y Fernando Calvo abrieron ayer la 42ª Semana Internacional de Montaña de Gijón-Memorial Julio Bousoño con una charla sobre su travesía integral e invernal al macizo del Cornión realizada los días 11 y 12 del pasado mes de enero.

"Esta es una travesía que en verano ya se hizo en el año 1975 y en invierno en 1992 y nosotros la teníamos en mente desde hace más de 10 años, pero con una cosa u otra hasta este año no fue posible" explica Fernando Calvo. Los tres son guías de montaña y amigos. "En la cabeza es algo que queríamos hacer desde hace muchos años, pero por cuestiones de trabajo, familiares o las condiciones de la montaña fuimos aplazando y aplazando hasta que este año por fin pudimos hacerla", indica Martín Moriyón.

La primera vez que se realizó esta travesía fue en el año 1975 por el verano a cargo de Pedro García Toraño y Gonzalo Suárez Pomeda. Hacerla en invierno no es nada fácil y por eso estos tres montañeros quisieron intentarlo.

Esta integral supone recorrer alrededor de 6 kilómetros por las crestas que forman el macizo del Cornión con una media de altura de 2.200 metros y el Peña Santa como punto culminante. "Siempre subiendo, bajando, rapelando... fueron muchas horas de travesía", cuentan. "Lo hicimos en dos días, el primero recorrimos 16 crestas en unas 13 horas, dormimos en las inmediaciones del Torco y al día siguiente hicimos la que quedaba, el Peña Santa, que tardamos casi tanto como en las 16 anteriores", señala Cerdá. "Teníamos una idea de donde queríamos dormir, pero no siempre eso es posible y muchas veces tienes que hacerlo donde cuadre, aunque esta vez si cumplimos con lo previsto", recuerda Martín Moriyón.

Cerdá es el único no nacido en Asturias, aunque como él mismo reconoce "fui adoptado por esta tierra". Kico recuerda que "cuando llegué ya me hablaron de esta integral, pero no le di mucha importancia, una travesía más, pero a medida que vas haciendo picos por separado en esa zona te das cuenta de lo complicado que es hacerla".

Los tres son habituales en la montaña, no en vano es su trabajo, hicieron cosas juntos y tienen previsto seguir haciéndolas. "Nosotros somos más de decir 'hicimos esto' que de 'queremos hacer esto'. Cosas hay, pero ya se verá". Tanto Kico como Fernando o Martín están acostumbrados a participar en actividades como la Semana de Montaña, "aunque no tan grandes como esta de Gijón", reconoce Moriyón, para quien es un orgullo estar en el mismo programa "que los hermanos Pou o Wielicki".

La Semana Internacional de Montaña continúa hoy con la presencia de Eneko e Iker Pou, que presentarán dos documentales, uno sobre su escalda al Urriellu. El otro será un estreno mundial, ya que acaban de finalizarlo hace pocas fechas.