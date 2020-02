"Nuestro cerebro nos ha parado, nos ha bloqueado"

Javi Rodríguez lo tiene claro: su equipo tiene series dificultades para lidiar con los momentos de la verdad, en los que se juegan cosas importantes ante rivales de la zona de abajo de la clasificación, como les sucedió ayer perdiendo contra Lleida: "En partidos en que a priori nos jugamos más que en otros nos está costando mucho, tenemos un exceso de auto presión, auto responsabilidad, que hace que nos bloqueemos, que nos paremos, que no juguemos al mismo nivel de intensidad que ante los rivales que van a estar arriba en la clasificación", sentenciaba el técnico.

Reconoce Javi que "no se entiende" pero que está claro que algo les pasa en esos momentos: "Nuestro cerebro hoy (por ayer) nos ha parado, nos ha bloqueado". Lo mismo sucedió, según enumeraba el técnico gallego, "contra Huesca, Canoe, Lleida, Orense o Almansa". "Han sido partidos muy similares, en los que más o menos estamos ahí pero tenemos equis minutos en los que nos bloqueamos, nos hacen parciales de 15-0, dejamos de jugar, dejamos de defender y no porque no queramos sino por esa ansiedad y esa presión que nos auto imponemos", añadía. Dice Javi Rodríguez que, una vez se vieron perdidos, ese bloqueo desapareció: "En los últimos ocho minutos, y en los cinco primeros, realmente hemos jugado agresivos, intensos, sin pensar en las consecuencias de un tiro fallado, de una perdida; ahí es cuando ha salido el equipo que venía jugando tan bien en las últimas jornadas". Pero en el resto del partido ha pasado lo de otros días: "El estado de ansiedad o de responsabilidad cuando jugamos en casa ante rivales de nuestra liga nos cuesta demasiado"

También la última acción, en la que se les ha escapado el basket-average cuando por lo menos eso parecía que se iba a salvar (en Lleida ganaron por seis y ayer perdieron por siete, por lo que, en caso de empate a victorias al final de la temporada, los catalanes quedarán por encima en la clasificación), merece su explicación: "Con cuatro abajo nosotros fuimos a ganar el partido, queríamos intentar un triple, no lo hicimos porque nos cambian, jugamos un balón dentro, si lo hubiésemos metido debajo del aro, ya estaría el basket-average; habíamos hablado de que no dejaríamos un triple, pero la cogen y nos meten un triple a tablero desde el centro del campo". En resumen, dice Javi Rodríguez que "cuando las cosas no vienen bien dadas te pasan estas cosas",

La lesión de Oliver Arteaga parece grave. La forma en la que Oliver Arteaga se retiró de la cancha hace temer lo peor al OCB. Y, aunque Javi Rodríguez, no quiso lamentarse demasiado sí es consciente de la gravedad que supone. Al tratarse de un pinchazo en el gemelo, posible rotura de fibras, el plazo estará muy probablemente en torno al mes de baja.