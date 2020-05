Scola: "No se me ocurre ninguna razón para no jugar en Tokio 2021"

Luis Scola, capitán de la selección argentina de baloncesto, despejó las dudas sobre su presencia en los Juegos Olímpicos de Tokio, aunque enfatizó la dificultad para la realización de la cita olímpica. "Honestamente, la idea mía siempre fue jugar en Tokio y me encantaría hacerlo. Y si todo está bien, no se me ocurre ninguna razón para que no juegue", expresó.