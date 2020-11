Fernando Alonso probará hoy y mañana el Renault RS18 en Bahrein, un test que está permitido al tratarse de un coche que tiene, al menos dos años de antigüedad, como marcan las normas de la competición. Con los coches actuales, solo se permite para los “filming day”, como el que tuvo lugar hace poco en Barcelona. Cualquier momento es bienvenido por el ovetense para coger sensaciones de cara a una temporada, la próxima, que despierta en el piloto de nuevo su gen más competitivo sobre el monoplaza.

Alonso está involucrado en el día a día del equipo, como explicó en una entrevista en L’Equipe. “El cuello no está preparado todavía. He hecho mucha cinta elástica, pero nada sustituye al coche y sus sensaciones y necesito kilómetros. Por eso vamos a Bahréin”, comentó el piloto. Preguntado por el periodista si estaba loco por su regreso, el asturiano respondió que "no, estoy implicado. Tengo ideas y me gusta compartirlas. A veces son ellos quienes me llaman. Tuve la oportunidad de pilotar el coche y doy mi opinión para intentar ayudar”.

Alonso muestra su confianza en que el regreso le sirva para estar en los puestos de honor en cada carrera. "Sí quiero ganar. Los test serán limitados el año que viene y eso es un desafío para todos, pero más todavía para mí. Apenas tendremos un día y medio de test de pretemporada por piloto y es muy difícil preparar así un campeonato", explicó el asturiano al medio francés.